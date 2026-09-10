Турбомотор 1.6 T-GDI від Hyundai та Kia: слабкі місця та ресурс

Турбодвигун 1.6 T-GDI. Фото: Hyundai/Kia

Бензиновий турбодвигун 1.6 T-GDI серії Gamma став одним з найпопулярніших силових агрегатів корейського автоконцерну. Водії часто обирають цей мотор за хорошу динаміку та помірну витрату пального на трасі. Водночас турбовані двигуни Hyundai/Kia цього сімейства мають кілька характерних особливостей, які вимагають регулярної уваги під час експлуатації. Знання потенційних слабких місць допомагає уникнути дорогих ремонтів на великих пробігах.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autokult.

Реклама

Характерні проблеми

Основною скаргою власників автомобілів з цим мотором залишається поступове зростання витрати мастила після 100 000 км пробігу.

Головною причиною зносу поршневих кілець та стінок циліндрів є розрідження мастила бензином. Бензин потрапляє в картер під час частих поїздок на короткі відстані без належного прогріву силового агрегату. Висока витрата мастила з часом перевантажує та виводить з ладу каталізатор або сажовий фільтр GPF.

Реклама

Система запалювання також вимагає регулярної перевірки, адже зношені свічки чи котушки викликають пропуски запалювання та нерівну роботу мотора.

Читайте також:

Ланцюг ГРМ вважається відносно надійним, проте на великих пробігах з'являється характерний шум під час запуску через знос натягувача.

Реклама

Крім того, турбіна скомпонована разом з випускним колектором, що ускладнює та здорожчує її повну заміну.

Правила обслуговування

Для збереження ресурсу турбомотора фахівці рекомендують скоротити інтервал заміни мастила до 7 000–8 000 км. Це дозволяє зменшити негативний вплив розрідженого паливом складу на поршневу групу. Також важливо міняти свічки запалювання кожні 75 000 км пробігу для стабільного утворення іскри.

Реклама

Власникам машин з фільтром GPF варто періодично виїжджати на трасу для автоматичного очищення системи. Довга поїздка зі швидкістю понад 80 км/год допомагає випалити накопичену сажу без візиту на сервіс.

Дотримання цих простих правил дозволяє мотору спокійно долати позначку у 200 000 км без капітального ремонту.

Раніше Новини.LIVE писали про п’ять двигунів Hyundai, яких варто уникати за будь-яких умов. Вони мають конструктивні вади, що призводять до раптових поломок або повного знищення транспортного засобу.

Також читайте, чи надійні вживані авто Hyundai після 160 000 км. Найбільший удар по репутації бренду завдали 4-циліндрові двигуни Theta II (2.0 GDI та 2.4 GDI), які використовувалися в мільйонах моделей Sonata, Santa Fe та Tucson (2011–2019).