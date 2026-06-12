Две японские машины, которых механик советует избегать

Nissan Rogue с вариатором. Фото: netcarshow.com

Японские автомобили традиционно возглавляют мировые рейтинги надежности благодаря способности преодолевать сотни тысяч километров при базовом техническом обслуживании. Однако даже среди признанных азиатских брендов есть неудачные модели, которые способны разочаровать владельцев огромными счетами за ремонт. Особенно внимательными при покупке стоит быть людям с ограниченным бюджетом, для которых непредвиденная поломка может стать финансовой катастрофой. Опытный механик онлайн-сервиса JustAnswer Крис Пайл назвал авто, от покупки которых лучше отказаться.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

Коварная трансмиссия

Главное предостережение эксперта касается массового внедрения бесступенчатых коробчатых передач, известных как вариаторы (CVT). Этот тип трансмиссии обещает отличную экономию топлива, однако имеет ограниченный ресурс и склонность к внезапным серьезным поломкам. Крис Пайл подчеркивает опасность такой покупки для кошелька водителя.

"Я бы держался как можно дальше от любого транспортного средства, в котором используется вариатор. Компания Nissan чаще всего устанавливает их в свои автомобили. Они замечательны, пока работают без проблем. Но потом наступает шок от безумного счета за ремонт, который обычно означает полную замену трансмиссии, а не ее восстановление", — предупредил специалист. В отличие от классических автоматов, которые можно недорого перебрать, сломанный вариатор чаще всего требует дорогостоящей замены в сборе.

Проблемный люкс

Под запрет специалиста попала Infiniti, которая является люксовым подразделением концерна Nissan. Главной бедой этих машин является чрезмерное количество сложной бортовой электроники, которая со временем начинает регулярно выходить из строя. Эксперт считает такую переплату абсолютно неоправданной.

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"Рекомендую избегать большинства моделей Infiniti, поскольку они известны постоянными проблемами с электрикой. По сути, это копии обычных Nissan, но с гораздо большим количеством гаджетов и привлекательных мелочей. Водитель платит максимальную цену за второстепенные функции, а не за лучшую долговечность двигателя или коробки", — пояснил Пайл. Такое усложнение конструкции лишь увеличивает расходы на обслуживание.

Разумный выбор

Вместо этого механик советует покупать проверенные временем модели от Toyota и Honda, которые имеют огромную ликвидность на вторичном рынке. Для дополнительной экономии можно искать надежные, но менее популярные среди широкой публики японские модели.

"Большинство автомобилей марок Toyota и Honda оказываются отличными в эксплуатации, имеют хорошую стоимость при перепродаже и требуют минимального ремонта", — подытожил эксперт.

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