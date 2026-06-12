Два японські авто, яких механік радить уникати

Nissan Rogue з варіатором. Фото: netcarshow.com

Японські автомобілі традиційно очолюють світові рейтинги надійності завдяки здатності долати сотні тисяч кілометрів за умови базового обслуговування. Проте навіть серед визнаних азійських брендів є невдалі моделі, які здатні розчарувати власників величезними рахунками за ремонт. Особливо уважними під час купівлі варто бути людям з обмеженим бюджетом, для яких непередбачувана поломка може стати фінансовою катастрофою. Досвідчений механік онлайн-сервісу JustAnswer Кріс Пайл назвав авто, від купівлі яких краще відмовитися.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

Підступна трансмісія

Головне застереження експерта стосується масового впровадження безступеневих коробкових передач, відомих як варіатори (CVT). Цей тип трансмісії обіцяє відмінну економію палива, проте має обмежений ресурс і схильність до раптових серйозних поломок. Кріс Пайл наголошує на небезпеці такої покупки для гаманця водія.

"Я б тримався якомога далі від будь-якого транспортного засобу, який використовує варіатор. Компанія Nissan найчастіше встановлює їх у свої автомобілі. Вони чудові, поки працюють без проблем. Але потім настає шок від шаленого рахунку за ремонт, який зазвичай означає повну заміну трансмісії, а не її відновлення", — попередив фахівець. На відміну від класичних автоматів, які можна недорого перебрати, зламаний варіатор найчастіше вимагає дорогої заміни у зборі.

Проблемний люкс

Під заборону спеціаліста потрапила Infiniti, яка є люксовим відгалуженням концерну Nissan. Головною бідою цих машин є надмірна кількість складної бортової електроніки, яка з часом починає регулярно виходити з ладу. Експерт вважає таку переплату абсолютно невиправданою.

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"Рекомендую уникати більшості моделей Infiniti, позаяк вони відомі постійними проблемами з електрикою. По суті, це копії звичайних Nissan, але з набагато більшою кількістю гаджетів та привабливих дрібниць. Водій платить максимальну ціну за другорядні функції, а не за кращу довговічність двигуна чи коробки", — пояснив Пайл. Таке ускладнення конструкції лише збільшує витрати на обслуговування.

Розумний вибір

Натомість механік радить купувати перевірені часом моделі від Toyota та Honda, які мають величезну ліквідність на вторинному ринку. Для додаткової економії можна шукати надійні, але менш популярні серед широкого загалу японські моделі.

"Більшість автомобілів марок Toyota та Honda виявляються чудовими у володінні, мають гарну вартість під час перепродажу та вимагають мінімального ремонту", — підсумував експерт.

Раніше Новини.LIVE писали, чи варто купувати вживаний кросовер Infiniti FX другого покоління. Це вимагає глибокого розуміння особливостей двигунів моделі та стану складної повнопривідної трансмісії.

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