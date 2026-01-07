Гибриды Subaru: два критических недостатка, о которых стоит знать перед покупкой

Subaru Crosstrek Hybrid 2026 года в эксклюзивном салатовом цвете. Фото: motortrend.com

Кроссоверы Subaru известны надежностью и проходимостью, однако развитие гибридных технологий бренда выявило специфические нюансы эксплуатации. Несмотря на очевидные преимущества в экономии топлива, новые электрифицированные модели имеют два существенных недостатка, которые стоит учесть перед покупкой.

Об этом написал Slash Gear.

Реклама

Читайте также:

Технические особенности

Новая Subaru Crosstrek Hybrid 2026 модельного года внешне почти не отличается от бензиновой версии, за исключением небольшого логотипа на кузове. Под капотом установлен знакомый 2,5-литровый 4-цилиндровый оппозитный двигатель, который в паре с электромотором выдает 194 л.с. Электрический компонент добавляет автомобилю крутящего момента, что делает его ощутимо резвее при старте с места, хотя общая динамика не превращает кроссовер в спортивный болид.

Реальная экономия топлива

При ежедневной эксплуатации гибридный Crosstrek демонстрирует расход топлива на уровне около 6,5 литра на 100 км. Для сравнения, базовая бензиновая модель потребляет примерно 8,1 литра на 100 км в смешанном цикле.

Разница заметна, однако она не является колоссальной, особенно учитывая специфику бренда, где топливная эффективность обычно не была приоритетом номер один.

Также читайте:

Что следует проверить перед покупкой подержанного Subaru

Что Toyota должна позаимствовать у Subaru

Финансовая математика

Первым существенным минусом гибридных Subaru является их стоимость. Crosstrek Hybrid предлагается только в средней комплектации Sport по цене 33 995 долларов, что на 7000 долларов дороже базовой бензиновой версии. Даже при ежегодном пробеге в 24 000 км экономия на бензине составит лишь около 302 долларов в год.

Если сравнивать гибрид с аналогичной бензиновой комплектацией Sport, разница в цене сокращается до 3370 долларов. Однако даже в таком случае понадобится около 11 лет эксплуатации, чтобы оправдать переплату исключительно за счет сэкономленного топлива. Похожая ситуация наблюдается с моделью Forester Hybrid, где срок окупаемости также измеряется десятилетиями.

Ограниченность линейки

Вторым весомым недостатком остается отсутствие широкого выбора. На данный момент гибридная линейка Subaru достаточно ограничена и не включает такие популярные модели, как обновленный Outback или большой семейный кроссовер Ascent. Пока конкуренты предлагают электрифицированные версии почти для всех своих авто, фану Subaru приходится выбирать лишь среди нескольких вариантов.

Несмотря на эти нюансы, гибриды бренда остаются привлекательными для лояльных клиентов благодаря сохранению фирменного характера управляемости и системе полного привода. Если бюджет позволяет разовую переплату, пользователь получает более технологичный и приятный в управлении автомобиль, который лучше чувствует себя в городском трафике.