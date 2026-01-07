Гібриди Subaru: два критичні недоліки, про які варто знати перед покупкою

Subaru Crosstrek Hybrid 2026 року в ексклюзивному салатовому кольорі. Фото: motortrend.com

Кросовери Subaru відомі надійністю та прохідністю, проте розвиток гібридних технологій бренду виявив специфічні нюанси експлуатації. Попри очевидні переваги в економії пального, нові електрифіковані моделі мають два суттєві недоліки, які варто врахувати перед покупкою.

Про це написав Slash Gear.

Технічні особливості

Нова Subaru Crosstrek Hybrid 2026 модельного року зовні майже не відрізняється від бензинової версії, за винятком невеликого логотипа на кузові. Під капотом встановлено знайомий 2,5-літровий 4-циліндровий опозитний двигун, який у парі з електромотором видає 194 к.с. Електричний компонент додає автомобілю крутного моменту, що робить його відчутно жвавішим під час старту з місця, хоча загальна динаміка не перетворює кросовер на спортивний болід.

Реальна економія пального

Під час щоденної експлуатації гібридний Crosstrek демонструє витрату пального на рівні близько 6,5 літра на 100 км. Для порівняння, базова бензинова модель споживає приблизно 8,1 літра на 100 км у змішаному циклі.

Різниця помітна, проте вона не є колосальною, особливо враховуючи специфіку бренду, де паливна ефективність зазвичай не була пріоритетом номер один.

Фінансова математика

Першим суттєвим мінусом гібридних Subaru є їхня вартість. Crosstrek Hybrid пропонується лише в середній комплектації Sport за ціною 33 995 доларів, що на 7000 доларів дорожче за базову бензинову версію. Навіть при щорічному пробігу у 24 000 км економія на бензині становитиме лише близько 302 доларів на рік.

Якщо порівнювати гібрид з аналогічною бензиновою комплектацією Sport, різниця в ціні скорочується до 3370 доларів. Проте навіть у такому разі знадобиться близько 11 років експлуатації, щоб виправдати переплату виключно коштом заощадженого пального. Схожа ситуація спостерігається з моделлю Forester Hybrid, де термін окупності також вимірюється десятиліттями.

Обмеженість лінійки

Другим вагомим недоліком залишається відсутність широкого вибору. Наразі гібридна лінійка Subaru досить обмежена та не включає такі популярні моделі, як оновлений Outback або великий сімейний кросовер Ascent. Поки конкуренти пропонують електрифіковані версії майже для всіх своїх авто, фану Subaru доводиться обирати лише серед кількох варіантів.

Попри ці нюанси, гібриди бренду залишаються привабливими для лояльних клієнтів завдяки збереженню фірмового характеру керованості та системі повного приводу. Якщо бюджет дозволяє разову переплату, користувач отримує технологічніший та приємніший у керуванні автомобіль, який краще почувається у міському трафіку.