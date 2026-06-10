Два немецких двигателя, которые регулярно преодолевают 500 000 км

Двигатель M50 под капотом BMW 325i. Фото: Bring A Trailer

Покупка подержанного немецкого автомобиля премиум-класса часто напоминает открытие ящика Пандоры из-за высокой стоимости обслуживания. Современные модели BMW известны своей технологичностью и динамикой, однако их ремонт может серьезно опустошить кошелек владельца. Многие водители считают эталоном долговечности исключительно японские моторы от Toyota или Honda, которые спокойно преодолевают 500 000 км пробега. Однако в истории баварского бренда был период, когда инженеры создали два легендарных рядных 6-цилиндровых двигателя с феноменальным запасом прочности. Эти силовые агрегаты до сих пор работают на огромных пробегах, которые современным автовладельцам кажутся фантастикой.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Top Speed.

Консервативный подход

В 1990-х годах баварская компания использовала консервативный подход к проектированию деталей. Это была эпоха до массового внедрения двойных турбин, топливных насосов высокого давления и сверхсложных электронных систем. Двигатели создавались с большим механическим запасом прочности, что позволяло им бесперебойно работать даже при неидеальном обслуживании.

Первым бесспорным героем этой эпохи стал 3-литровый турбодизель BMW M57 с чугунным блоком цилиндров. Его внутренние компоненты, включая кованые шатуны, проектировались по стандартам коммерческого грузового транспорта. Конструкция нижней части двигателя способна выдерживать колоссальный крутящий момент до 1350 Нм, что вдвое превышает показатели самых мощных заводских версий.

Этот дизельный двигатель становился обладателем престижной международной премии «Лучший двигатель года» с 1999 по 2002 годы, а также в 2009 году. Сегодня экземпляры с пробегом более 400 000 км без капитального ремонта являются абсолютно обычным явлением. Надежность архитектуры M57 сделала его популярным выбором для установки на тяжелые внедорожники.

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Разумная простота

Второй легендарный представитель баварской классики завоевал народное признание благодаря совершенно иной философии. Бензиновый атмосферный двигатель BMW M50, выпускавшийся с 1990 по 1996 годы, не имел кованых деталей или дизельной прочности. Его главным козырем стала удивительная простота и полное отсутствие лишней электроники, которая могла бы выйти из строя.

Агрегат предлагался в объемах 2 л и 2,5 л, а его мощность составляла скромные 148–189 л.с. Двигатель работал далеко от своих физических пределов, что позволило существенно продлить срок службы всех внутренних узлов. Для владельцев автомобилей с мотором M50 отметка пробега в 300 000 км считается лишь серединой эксплуатационного пути.

Смена эпох

Оба баварских рядных двигателя сумели завоевать такую же безупречную репутацию, как и знаменитый японский двигатель Toyota 2JZ-GTE. Они способны выдерживать серьезные нагрузки и небрежное отношение, которые быстро уничтожили бы более современные высокотехнологичные аналоги.

Повторить подобную формулу долговечности сегодня не способна ни одна автомобильная компания в мире. Суровые экологические стандарты заставили разработчиков внедрять сложные системы фильтрации и электронного управления фазами. Последующие поколения моторов получили дополнительные узлы, каждый из которых стал новой потенциальной точкой отказа, навсегда закрыв эпоху простых и вечных двигателей-миллионников.

Ранее Новини.LIVE писали, какие автомобили не ломаются даже при самом плохом отношении водителей. Период конца прошлого века считается золотой эрой автопрома, когда прочность деталей была приоритетом, а капризная цифровая электроника еще не создавала проблем.

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