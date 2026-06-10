Два німецькі двигуни, які регулярно долають 500 000 км

Двигун M50 під капотом BMW 325i. Фото: Bring A Trailer

Купівля вживаного німецького автомобіля преміумкласу часто нагадує відкриття скриньки Пандори через високу вартість обслуговування. Сучасні моделі BMW відомі своєю технологічністю та динамікою, проте їхній ремонт здатний серйозно спустошити гаманець власника. Багато водіїв вважають еталоном довговічності виключно японські мотори від Toyota або Honda, які спокійно долають 500 000 км пробігу. Проте в історії баварського бренду був період, коли інженери створили два легендарні рядні 6-циліндрові двигуни з феноменальним запасом міцності. Ці силові агрегати досі працюють на величезних пробігах, які сучасним автовласникам здаються фантастикою.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Top Speed.

Промисловий підхід

У 1990-х роках баварська компанія використовувала консервативний підхід до проєктування деталей. Це була епоха до масового впровадження подвійних турбін, паливних помп високого тиску та надскладних електронних систем. Мотори створювалися з великим механічним запасом міцності, що дозволяло їм безперебійно працювати навіть за умови не ідеального сервісу.

Першим незаперечним героєм цієї епохи став 3-літровий турбодизель BMW M57 з чавунним блоком циліндрів. Його внутрішні компоненти, включаючи ковані шатуни, проєктувалися за стандартами комерційного вантажного транспорту. Конструкція нижньої частини мотора здатна витримувати колосальний крутний момент до 1350 Нм, що вдвічі перевищує показники найпотужніших заводських версій.

Цей дизельний двигун ставав володарем престижної міжнародної премії найкращого мотора року з 1999 по 2002 роки, а також у 2009 році. Сьогодні екземпляри з пробігом понад 400 000 км без капітального ремонту є абсолютно звичним явищем. Надійність архітектури M57 зробила його популярним вибором для встановлення на важкі позашляховики.

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Розумна простота

Другий легендарний представник баварської класики здобув народне визнання завдяки зовсім іншій філософії. Бензиновий атмосферний двигун BMW M50, який випускався з 1990 по 1996 роки, не мав кованих деталей чи дизельної міцності. Його головним козирем стала дивовижна простота та повна відсутність зайвої електроніки, яка могла б вийти з ладу.

Агрегат пропонувався в об'ємах 2 л та 2,5 л, а його потужність становила скромні 148–189 к.с. Двигун працював далеко від своїх фізичних меж, що дозволило суттєво подовжити термін служби всіх внутрішніх вузлів. Для власників автомобілів з мотором M50 відмітка пробігу в 300 000 км вважається лише серединою експлуатаційного шляху.

Зміна епох

Обидва баварські рядні мотори зуміли завоювати таку ж бездоганну репутацію, як і знаменитий японський двигун Toyota 2JZ-GTE. Вони здатні витримувати серйозні навантаження та недбале ставлення, які швидко знищили б сучасніші високотехнологічні аналоги.

Повторити подібну формулу довговічності сьогодні не здатна жодна автомобільна компанія у світі. Суворі екологічні стандарти змусили розробників впроваджувати складні системи фільтрації та електронного контролю фаз. Наступні покоління моторів отримали додаткові вузли, кожен з яких став новою потенційною точкою відмови, назавжди закривши епоху простих і вічних двигунів-мільйонників.

Раніше Новини.LIVE писали, які автомобілі не ламаються навіть за найгіршого ставлення водіїв. Період кінця минулого століття вважається золотою ерою автопрому, коли міцність деталей була пріоритетом, а примхлива цифрова електроніка ще не створювала проблем.

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