Прощание с легендами: какие популярные кроссоверы исчезнут в 2026 году

Ford Escape 2025 года в ярко-красном цвете. Фото: motortrend.com

Автомобильный мир готовится к масштабному обновлению модельных рядов, в результате которого популярные кроссоверы исчезнут из дилерских центров. Производители подтвердили прекращение выпуска автомобилей, годами удерживавших позиции в сегменте бюджетных кроссоверов.

Об этом написал Motor Biscuit.

Кроссовер Ford Escape, который с 2000 года был популярным выбором как для поездок по городу, так и для легких выездов на природу, завершает свой жизненный путь. В линейке бренда больше нет места для этой модели. Завод в американском Луисвилле, где ранее собирали этот кроссовер, сейчас модернизируется для выпуска новых электрических грузовиков и кроссоверов. Сокращение количества моделей в портфеле должно помочь автопроизводителю снизить общую стоимость продукции. Роль основного компактного игрока теперь должен полностью взять на себя Bronco Sport.

Среди технических преимуществ Ford Escape выделяют широкую линейку силовых агрегатов, где особое место занимают эффективные гибридные установки. Кроссовер ценится за сбалансированную настройку подвески, обеспечивающую плавный ход, и внедрение интеллектуальной системы безопасности Co-Pilot360. Эргономичный салон с возможностью продольной регулировки задних сидений делает эту модель одной из самых удобных для пассажиров в своем классе.

Kia Soul

Kia Soul 2025 года. Фото: Kia

Эра неординарного дизайна подходит к концу вместе с моделью Kia Soul, которая впервые появилась на рынке еще в 2008 году. Рынок теряет один из самых бюджетных и оригинальных кроссоверов. Автомобиль не смог конкурировать с современными соперниками из-за отсутствия определенных характеристик. В отличие от конкурентов, этот кроссовер никогда не предлагал систему полного привода. Сейчас производитель делает ставку на продвижение более современного и компактного Kia Seltos.

Главная техническая особенность Kia Soul всегда заключалась в его специфической форме кузова, обеспечивающей максимальное пространство для пассажиров при небольших внешних габаритах. Высокая линия крыши позволяет получить большой запас пространства над головами, а вертикальная посадка гарантирует отличную обзорность. Кроме того, модель известна своей надежной моторной линейкой и простотой обслуживания, что делало ее рациональным выбором для городской эксплуатации.