Прощання з легендами: які популярні кросовери зникнуть у 2026 році

Ford Escape 2025 року у яскраво-червоному кольорі. Фото: motortrend.com

Автомобільний світ готується до масштабного оновлення модельних рядів, у результаті якого популярні кросовери зникнуть з дилерських центрів. Виробники підтвердили припинення випуску автівок, що роками утримували позиції в сегменті бюджетних кросоверів.

Про це написав Motor Biscuit.

Реклама

Читайте також:

Ford Escape

Кросовер Ford Escape, який з 2000 року був популярним вибором як для поїздок містом, так і для легких виїздів на природу, завершує свій життєвий шлях. У лінійці бренду більше немає місця для цієї моделі. Завод в американському Луїсвіллі, де раніше збирали цей кросовер, зараз модернізується для випуску нових електричних вантажівок та кросоверів. Скорочення кількості моделей у портфелі має допомогти автовиробнику знизити загальну вартість продукції. Роль основного компактного гравця тепер має повністю взяти на себе Bronco Sport.

Серед технічних переваг Ford Escape виділяють широку лінійку силових агрегатів, де особливе місце посідають ефективні гібридні установки. Кросовер цінується за збалансоване налаштування підвіски, що забезпечує плавний хід, та впровадження інтелектуальної системи безпеки Co-Pilot360. Ергономічний салон з можливістю поздовжнього регулювання задніх сидінь робить цю модель однією з найзручніших для пасажирів у своєму класі.

Також читайте:

Компактні гібридні кросовери з найкращою витратою пального

Корейський кросовер, кращий за Toyota RAV4 та Honda CR-V

Kia Soul

Kia Soul 2025 року. Фото: Kia

Ера неординарного дизайну добігає кінця разом з моделлю Kia Soul, яка вперше з'явилася на ринку ще у 2008 році. Ринок втрачає один з найбільш бюджетних та оригінальних кросоверів. Автомобіль не зміг конкурувати з сучасними суперниками через відсутність певних характеристик. На відміну від конкурентів, цей кросовер ніколи не пропонував систему повного приводу. Зараз виробник робить ставку на просування більш сучасного та компактного Kia Seltos.

Головна технічна особливість Kia Soul завжди полягала в його специфічній формі кузова, що забезпечує максимальний простір для пасажирів при невеликих зовнішніх габаритах. Висока лінія даху дозволяє отримати великий запас простору над головами, а вертикальна посадка гарантує відмінну оглядовість. Крім того, модель відома своєю надійною моторною лінійкою та простотою обслуговування, що робило її раціональним вибором для міської експлуатації.