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Поможет дождь — какие штрафы нельзя выписывать водителям во время ливня

18 июня 2024 16:55
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Каких штрафов за нарушение ПДД может избежать водитель во время дождя — судебная практика
TruCAM. Фото: auto.ria.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Чаще всего в Украине водители нарушают требования скоростного режима. В частности, неправомерные действия фиксируют приборы TruCAM, но не всегда их показания можно использовать для привлечения автовладельцев к ответственности.

Об этом сообщил SUV News.

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Приборы TruCAM патрульная полиция использует на ряду с камерами автофиксации нарушений ПДД. Считается, что большая эффективность контроля скоростного режима на дорогах достигается в сочетании разных методов измерения.

Условия правильного использования

Чтобы TruCAM совершил правильную фиксацию скорости авто, необходимо правильное расположение прибора у дороги:

  • достаточная видимость;
  • угол между прибором и направлением цели;
  • расположение солнца (нежелательно размещать прибор против солнца);
  • благоприятные погодные условия.

В последнем случае дождь, туман, снег и т.д. будут влиять на правильность измерений TruCAM.

К примеру, чтобы правильно измерить показатели в дождь, нужно включить специальный фильтр для такой погоды, а расстояние от прибора до авто должно составлять от 15 до 61 м.

Как решает суд

Уже были случаи, когда штраф за превышение скорости, зафиксированный TruCAM во время дождя, отменялись в суде.

К примеру, одного водителя оштрафовали на 340 грн за нарушение, зафиксированное в непогоду с расстояния 457,3 метра. В итоге суд признал это доказательство недопустимым, дело закрыли, а штраф отменили.

Ранее мы писали, что в Украине запрещается управлять автомобилем с уровнем высоты протектора меньше установленной нормы, а за ее нарушение предусмотрено наказание. Также мы рассказывали о пяти самых низких штрафах за нарушение правил в Украине.

ПДД
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