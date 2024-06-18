Яких штрафів за порушення ПДР може уникнути водій під час дощу — судова практика

TruCAM. Фото: auto.ria.com

Найчастіше в Україні водії порушують вимоги швидкісного режиму. Зокрема, неправомірні дії фіксують прилади TruCAM, але не завжди їхні показання можна використати для притягнення автовласників до відповідальності.

Про це повідомив SUV News.

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Прилади TruCAM патрульна поліція використовує поряд з камерами автофіксації порушень ПДР. Вважається, що більша ефективність контролю над швидкісним режимом на дорогах досягається в поєднанні методів вимірювання.

Умови правильного використання

Щоб TruCAM здійснив правильне фіксування швидкості авто, необхідний правильне розташування приладу біля дороги:

достатня видимість;

кут між приладом та напрямком цілі;

розташування сонця (небажано розміщати прилад проти сонця);

сприятливі погодні умови.

В останньому випадку дощ, туман, сніг тощо впливатимуть на правильність вимірів TruCAM.

Наприклад, щоб правильно виміряти показники в дощ, має бути включений спеціальний фільтр для такої погоди, а відстань від приладу до авто повинна становити від 15 до 61 м.

Як вирішує суд

Вже траплялися випадки, коли штраф за перевищення швидкості, зафіксований TruCAM під час дощу, скасовувалися в суді.

Наприклад, одного водія оштрафували на 340 грн за порушення, зафіксоване в негоду з відстані 457,3 метра. У підсумку суд визнав цей доказ неприпустимим, справу закрили, а штраф скасували.

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