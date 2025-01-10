Что означают разные цвета бордюров возле дорог

Бордюр красного цвета. Фото: ladot.lacity.gov

В разных странах мира можно заметить в городах разноцветные бордюры на дорогах, которые так ярко маркируются вовсе не из эстетических соображений. Например, в американском штате Калифорния водитель должен знать значение каждого из цветов, если не желает нарваться на немаленький штраф.

Об этом сообщил Slash Gear.

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В Калифорнии цвета на бордюрах показывают, кто и когда имеет право парковаться в том или ином месте. Независимо от того, является ли водитель местным жителем или просто посетил штат проездом, изучение этих цветов сэкономит его время и деньги.

Белые бордюры

Парковаться здесь можно только для посадки или высадки пассажиров.

Зеленые бордюры

Тут можно парковаться в течение ограниченного времени. Ознакомьтесь с временным ограничением на надписи или вывеске.

Фото: nacto.org

Желтые бордюры

Можно забирать или высаживать пассажиров, или проводить манипуляции с грузом в течение указанного времени. Если водитель управляет некоммерческим транспортным средством, он должен оставаться в машине.

Красные бордюры

Остановка и стоянка запрещены, за исключением автобусов в остановочных зонах.

Голубые бордюры

Парковка, предназначенная для людей с ограниченными возможностями или водителя, который возит человека с ограниченными возможностями. На машине должна быть специальная отметка или номерной знак, которые идентифицируют его право парковаться в таких зонах.

Имейте в виду, что нарушение этих правил может привести к крупному штрафу или даже эвакуации автомобиля.

Ранее мы писали, как новый дорожный знак поможет решить проблему нехватки мест на стоянках. Также сообщалось, что означают загадочные треугольники на новой дорожной разметке.