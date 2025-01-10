Что означают разные цвета бордюров возле дорог

К сведению водителей — что означают разные цвета бордюров
В разных странах мира можно заметить в городах разноцветные бордюры на дорогах, которые так ярко маркируются вовсе не из эстетических соображений. Например, в американском штате Калифорния водитель должен знать значение каждого из цветов, если не желает нарваться на немаленький штраф.
Об этом сообщил Slash Gear.
В Калифорнии цвета на бордюрах показывают, кто и когда имеет право парковаться в том или ином месте. Независимо от того, является ли водитель местным жителем или просто посетил штат проездом, изучение этих цветов сэкономит его время и деньги.
- Белые бордюры
Парковаться здесь можно только для посадки или высадки пассажиров.
- Зеленые бордюры
Тут можно парковаться в течение ограниченного времени. Ознакомьтесь с временным ограничением на надписи или вывеске.
- Желтые бордюры
Можно забирать или высаживать пассажиров, или проводить манипуляции с грузом в течение указанного времени. Если водитель управляет некоммерческим транспортным средством, он должен оставаться в машине.
- Красные бордюры
Остановка и стоянка запрещены, за исключением автобусов в остановочных зонах.
- Голубые бордюры
Парковка, предназначенная для людей с ограниченными возможностями или водителя, который возит человека с ограниченными возможностями. На машине должна быть специальная отметка или номерной знак, которые идентифицируют его право парковаться в таких зонах.
Имейте в виду, что нарушение этих правил может привести к крупному штрафу или даже эвакуации автомобиля.
Ранее мы писали, как новый дорожный знак поможет решить проблему нехватки мест на стоянках. Также сообщалось, что означают загадочные треугольники на новой дорожной разметке.
Читайте Новини.LIVE!