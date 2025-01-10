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До відома водіїв — що означають різні кольори бордюрів

10 січня 2025 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Що означають різні кольори бордюрів біля доріг
Бордюр червоного кольору. Фото: ladot.lacity.gov
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

В різних країнах світу можна помітити в містах різноколірні бордюри на дорогах, які так яскраво маркуються зовсім не з естетичних міркувань. Наприклад, в американському штаті Каліфорнія водій повинен знати значення кожного з кольорів, якщо не бажає натрапити на чималенький штраф.

Про це повідомив Slash Gear.

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В Каліфорнії кольори на бордюрах показують, хто та коли має право паркуватися в тому чи іншому місці. Незалежно від того, чи є водій місцевим мешканцем, чи просто відвідав штат проїздом, вивчення цих кольорів заощадити його час та гроші.

  • Білі бордюри

Паркуватися тут можна лише для посадки або висадки пасажирів.

  • Зелені бордюри

Тут можна паркуватися протягом обмеженого часу. Ознайомтеся з часовим обмеженням на написі або вивісці.

Біля жовтого бордюра паркуватися надовго не можна.
Фото: nacto.org
  • Жовті бордюри

Можна забирати або висаджувати пасажирів або проводити маніпуляції з вантажем протягом зазначеного часу. Якщо водій керує некомерційним транспортним засобом, він повинен залишатися в машині.

  • Червоні бордюри

Зупинка та стоянка заборонені, за винятком автобусів у зупинкових зонах.

  • Блакитні бордюри

Паркування, призначене для людей з обмеженими можливостями або водія, який возить людину з обмеженими можливостями. На машині має бути спеціальна позначка або номерний знак, які ідентифікують її право паркуватися в таких зонах.

Майте на увазі, що порушення цих правил може призвести до великого штрафу або навіть евакуації автомобіля.

Раніше ми писали, як новий дорожній знак допоможе розв’язати проблему нестачі місць на стоянках. Також повідомлялась, що означають загадкові трикутники на новій дорожній розмітці.

США авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху Каліфорнія колір

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