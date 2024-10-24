ТОП-10 самых быстрых японских гибридов — рейтинг, который поразит автолюбителей

Lexus LC 500h. Фото: lexus.ua

До сих пор гибридные автомобили находятся в плену стереотипов 20-летней давности о том, что они хорошо экономят топливо, но очень медленные. Действительно, они еще проигрывают в скорости электромобилям, но уже сейчас производители гибридов начали сбавлять время разгона до 100 км/ч.

Рейтинг составил Top Speed.

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1. Lexus LC 500h

Фото: infocar.ua

Разгон до 100 км/ч: 4,7 сек.

Самый быстрый японский гибрид оснащен 3,5-литровым гибридным двигателем V-6, выдающим 354 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Платформа LC является флагманским спортивным купе Lexus и стоит от 103 100 долларов, но может многое предложить за эти деньги.

2. 2025 Toyota Crown Platinum

Фото: lakingtoyota.com

Разгон до 100 км/ч: 5.1 сек.

Этот седан премиум-класса является флагманским автомобилем Toyota. Crown предлагается в четырех комплектациях, но Platinum, цена которого начинается от 54 990 долларов, может быть оснащена 2,4-литровым рядным 4-цилиндровым гибридным двигателем с турбонаддувом, выдающим 340 л.с. и крутящий момент 450 Нм.

3. 2024 Lexus LS 500h AWD

Фото: caranddriver.com

Разгон до 100 км/ч: 5,2 сек.

Модель стоит 115 560 долларов. Оснащена 3,5-литровым гибридным двигателем V-6, выдающим 354 л.с. и 348 Нм крутящего момента.

Быстрые японские гибриды 2024-2025

2025 г. Toyota Tundra i-FORCE MAX: разгон до 100 км/ч за 5,6 сек.

разгон до 100 км/ч за 5,6 сек. 2025 г. Toyota Sequoia: 5,6 сек.

5,6 сек. 2024 Lexus RX 500h F Sport Performance AWD: 5,9 сек.

5,9 сек. 2024 Lexus TX 500h F Sport Performance Premium AWD: 6,1 сек.

6,1 сек. 2025 год Honda Civic Hybrid: 6,2 сек.

6,2 сек. 2025 год Honda Accord Hybrid: 6,5 сек.

6,5 сек. 2025 Toyota Camry: 6,8 сек.

Ранее мы представляли десять самых быстрых автомобилей Honda за всю историю. Также выясняли, какие самые быстрые бензиновые кроссоверы в 2024 году.