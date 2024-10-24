ТОП-10 найшвидших японських гібридів — рейтинг, який вразить автолюбителів

До 100 км/год за лічені секунди — рейтинг найшвидших японських гібридів
Досі гібридні автомобілі знаходяться в полоні стереотипів 20-річної давнини про те, що вони гарно заощаджують паливо, проте дуже повільні. Справді, вони ще програють у швидкості електромобілям, але вже зараз виробники гібридів почали зменшувати час розгону до 100 км/год.
Рейтинг склав Top Speed.
1. Lexus LC 500h
- Розгін до 100 км/год: 4,7 сек
Найшвидший японський гібрид оснащений 3,5-літровим гібридним двигуном V-6, який видає 354 к.с. та 500 Нм крутного моменту. Платформа LC є флагманським спортивним купе Lexus та коштує від 103 100 доларів, але воно може багато чого запропонувати за ці гроші.
2. 2025 Toyota Crown Platinum
- Розгін до 100 км/год: 5.1 сек
Цей седан преміумкласу є флагманським автомобілем Toyota. Crown пропонується у чотирьох комплектаціях, але Platinum, ціна якого починається від 54 990 доларів, може бути оснащена 2,4-літровим рядним 4-циліндровим гібридним двигуном з турбонаддувом, який видає 340 к.с. та крутний момент 450 Нм.
3. 2024 Lexus LS 500h AWD
- Розгін до 100 км/год: 5,2 сек
Модель коштує 115 560 доларів. Оснащена 3,5-літровим гібридним двигуном V-6, який видає 354 к.с. та 348 Нм крутного моменту.
Швидкі японські гібриди 2024-2025
- 2025 Toyota Tundra i-FORCE MAX: розгін до 100 км/год за 5,6 сек.
- 2025 Toyota Sequoia: 5,6 сек.
- 2024 Lexus RX 500h F Sport Performance AWD: 5,9 сек.
- 2024 Lexus TX 500h F Sport Performance Premium AWD: 6,1 сек.
- 2025 Honda Civic Hybrid: 6,2 сек.
- 2025 Honda Accord Hybrid: 6,5 сек.
- 2025 Toyota Camry: 6,8 сек.
Раніше ми представляли десять найшвидших автомобілів Honda за всю історію. Також з'ясовували, які бензинові кросовери найшвидші у 2024 році.
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