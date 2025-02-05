Скрытый переключатель на задней двери авто — для чего он нужен

Скрытая задвижка. Фото: @KarDIY

Много лет практически во всех автомобилях в заднюю дверь устанавливается специальная защелка. Многие водители даже не знают о ее существовании, а другие не представляют, для чего она нужна.

Об этом написал Auto Swiat.

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Защита от случая

Защелка предназначена для блокировки задней двери, чтобы ее нельзя было открыть изнутри. Это предотвращает случайное открытие двери во время движения. Благодаря этому уменьшается риск выпадения ребенка из салона, если он зачем-то дернул ручку открывания во время поездки.

Защита полностью не перекрывает доступ в салон. Нужно просто потянуть за ручку снаружи, чтобы открыть дверь. Это значит, что в случае аварии попасть внутрь можно, например, чтобы вытащить пострадавших.

В свою очередь, чтобы открыть заднюю дверь изнутри, нужно сначала открыть окно двери, если это возможно, а затем потянуть за ручку снаружи.

Как пользоваться

Чтобы заблокировать возможность открыть дверь изнутри, обычно приходится крутить специальное кольцо ключами от машины или другими подобными предметами либо передвинуть засов, доступ к которому возможен только при открытой двери. Некоторые модели оснащены электрической блокировкой.

Ранее мы писали, где в авто находится кнопка для езды по снегу. Также рассказывали, для чего кнопка на зеркале заднего вида автомобиля.