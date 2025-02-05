Прихований перемикач на задніх дверях авто — для чого він

Прихована засувка. Фото: @KarDIY

Багато років практично в усіх автомобілях в задні двері встановлюється спеціальна засувка. Багато водіїв навіть не знають про її існування, а інші не уявляють, для чого вона потрібна.

Про це написав Auto Swiat.

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Захист від випадку

Засувка призначена для блокування задніх дверей, щоб їх не можна було відкрити зсередини. Це запобігає випадковому відкриттю дверей під час руху. Завдяки цьому зменшується ризик випадання дитини з салону, якщо вона навіщось смикнула ручку відкривання під час поїздки.

Захист повністю не перекриває доступ в салон. Потрібно просто потягнути за ручку зовні, щоб відкрити двері. Це означає, що в разі аварії потрапити всередину можна, наприклад, щоб витягнути постраждалих.

Своєю чергою, щоб відкрити задні двері зсередини, потрібно спочатку відкрити вікно дверей, якщо це можливо, а потім потягнути за ручку ззовні.

Як користуватися

Щоб заблокувати можливість відкрити двері зсередини, зазвичай доводиться крутити спеціальне кільце ключами від машини чи іншими подібними предметами або пересунути засув, доступ до якого можливий лише при відкритих дверях. Деякі моделі оснащені електричним блокуванням.

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