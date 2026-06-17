Дизельный кроссовер Skoda Kodiaq прошел тестирование: вердикт экспертов

Новый Skoda Kodiaq. Фото: auto-swiat.pl

Длительные дорожные испытания являются лучшим способом раскрыть истинные технические возможности и скрытые нюансы любого современного автомобиля. Популярный чешский кроссовер Skoda Kodiaq в версии SportLine прошел тщательный трехмесячный марафон в руках экспертов польского издания Auto Swiat. Машина активно эксплуатировалась в плотных городских пробках, на скоростных загородных магистралях, а также в сложных горных условиях при солидной минусовой температуре до -20 °C. Итоговый вердикт специалистов позволяет оценить реальные преимущества и недостатки этой вместительной полноприводной модификации.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Королевское пространство

Габаритные размеры кузова длиной 4,8 м и колесная база около 2,8 м позволили инженерам создать чрезвычайно просторный интерьер. В 7-местной конфигурации салона объем багажника составляет вполне приличные 340 л, что соответствует параметрам небольшого городского хэтчбека. Если полностью сложить сиденья второго и третьего рядов, полезное пространство увеличивается до гигантских 2035 л, превращая кроссовер в настоящий грузовой фургон. Продуманная трансформация позволяет легко перевозить длинномерные предметы длиной около двух метров.

Эксперты единодушно высоко оценили качество материалов отделки салона, точность подгонки пластиковых деталей и образцовую общую эргономику. Спортивные сиденья со встроенными подголовниками обеспечивают отличную боковую поддержку, благодаря чему длительные поездки на расстояние 400–500 км проходят без малейшей усталости. Фирменный семейный пакет дополнительно предлагает боковые подушки безопасности для пассажиров второго ряда и полезные бытовые мелочи в салоне. Кроме того, электронные ассистенты премиального уровня работали абсолютно безупречно на протяжении всего периода тестирования.

Топливная эффективность

Основные дискуссии среди водителей развернулись вокруг целесообразности выбора классического дизельного привода в современную эпоху развитых гибридных технологий. Под капотом тестируемого экземпляра установлен 2-литровый турбодизель мощностью 193 к.с., который работает в паре с автоматической коробкой DSG и системой 4x4. На практике этот силовой агрегат продемонстрировал очень плавную работу без неприятных вибраций и обеспечил уверенное ускорение с места до первой сотни за 8 с. Полный привод оказался чрезвычайно полезным инструментом при преодолении крутых заснеженных склонов в горах.

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Показатели экономичности в загородном цикле полностью оправдали ожидания опытных путешественников. При спокойном движении со скоростью 90–110 км/ч реальный расход топлива составлял 5,5–6,2 л/100 км, что гарантирует значительный запас хода почти на 1000 км на одном баке. На скоростных автострадах расход кроссовера поднимался до 7,5–7,8 л/100 км, а в суровых городских пробках потребление топлива приближалось к отметке 9 л/100 км. Эксперты пришли к выводу, что дизельная версия идеально подходит для длительных поездок, тогда как для чисто городской эксплуатации целесообразнее выбрать бензиновые или гибридные варианты.

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