Дизельний кросовер Skoda Kodiaq пройшов тестування: вердикт експертів

Новий Skoda Kodiaq. Фото: auto-swiat.pl

Тривалі дорожні випробування є найкращим способом розкрити справжні технічні можливості та приховані нюанси будь-якого сучасного автомобіля. Популярний чеський кросовер Skoda Kodiaq у версії SportLine пройшов ретельний тримісячний марафон у руках експертів польського видання Auto Swiat. Машина активно експлуатувалася в щільних міських заторах, на швидкісних заміських магістралях, а також у складних гірських умовах при солідній мінусовій температурі до -20 °C. Підсумковий вердикт фахівців дозволяє оцінити реальні переваги та недоліки цієї місткої повнопривідної модифікації.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

Королівський простір

Габаритні розміри кузова завдовжки 4,8 м та колісна база близько 2,8 м дозволили інженерам створити надзвичайно просторий інтер'єр. У 7-місній конфігурації салону об'єм багажника становить цілком пристойні 340 л, що відповідає параметрам невеликого міського хетчбека. Якщо повністю скласти крісла другого та третього рядів, корисний простір збільшується до гігантських 2035 л, перетворюючи кросовер на справжній вантажний фургон. Продумана трансформація дозволяє легко перевозити довгомірні речі завдовжки близько двох метрів.

Експерти одностайно похвалили якість матеріалів оздоблення інтер'єру, точність підгонки пластикових деталей та зразкову загальну ергономіку. Спортивні сидіння з інтегрованими підголівниками забезпечують відмінну бічну підтримку, завдяки чому тривалі поїздки на відстань 400–500 км проходять без жодної втоми. Фірмовий сімейний пакет додатково пропонує бічні подушки безпеки для пасажирів другого ряду та корисні побутові дрібниці в салоні. Крім того, електронні асистенти преміального рівня працювали абсолютно бездоганно протягом усього періоду тестування.

Паливна ефективність

Головні дискусії серед водіїв виникли навколо доцільності вибору класичного дизельного приводу в сучасну епоху розвинених гібридних технологій. Під капотом тестованого екземпляра встановлено 2-літровий турбодизель потужністю 193 к.с., який працює в парі з автоматичною коробкою DSG та системою 4x4. На практиці цей силовий агрегат продемонстрував дуже м'яку роботу без неприємних вібрацій та забезпечив упевнене прискорення з місця до першої сотні за 8 с. Повний привід виявився надзвичайно корисним інструментом під час подолання крутих засніжених схилів у горах.

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Показники економічності в заміському циклі повністю виправдали очікування досвідчених мандрівників. При спокійному русі зі швидкістю 90–110 км/год реальна витрата палива становила 5,5–6,2 л/100 км, що гарантує значний запас ходу майже на 1000 км на одному баку. На швидкісних автострадах апетит кросовера підіймався до 7,5–7,8 л/100 км, а в суворих міських заторах споживання пального наближалося до позначки 9 л/100 км. Фахівці дійшли висновку, що дизельна версія ідеально підходить для тривалих подорожей, тоді як для суто міської експлуатації доцільніше обрати бензинові чи гібридні варіанти.

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