Дизелем 2026 года стал мощный финский двигатель
Финский двигатель CORE80 от компании AGCO Power официально признан лучшим дизельным агрегатом 2026 года по версии ведущих отраслевых экспертов. Новинка из города Линнавуори устанавливает высокие стандарты мощности и надежности для современной сельскохозяйственной и строительной техники. Благодаря уникальной архитектуре установка демонстрирует на 5% лучшую топливную экономичность и уже адаптирована к работе на возобновляемом топливе HVO.
Технологический прорыв
Новый двигатель стал флагманом линейки Core, которая воплощает самые передовые инженерные решения для сельскохозяйственной и строительной отраслей. Экспертное жюри отметило смелость технических решений и инновационность конструкции. Награда подтверждает лидерство производителя в создании силовых установок для работы в самых сложных условиях лесозаготовки или грузовых операций.
Архитектура системы предусматривает возможность дальнейшей модернизации. Платформа готова к внедрению гибридных технологий и использования альтернативных видов топлива, в частности водорода.
Максимальная эффективность
Главным преимуществом семейства Core стало существенное снижение расхода топлива. Показатели эффективности выросли примерно на 5% по сравнению с агрегатами предыдущего поколения.
Модели CORE50 и CORE75 уже продемонстрировали рекордные результаты во время независимых испытаний. В частности двигатель CORE75 потребляет лишь 242 г/кВт-ч на тракторах немецкого бренда Fendt 728 Vario что делает эту технику наиболее экономичной в собственном классе.
Высокая производительность достигается без использования сложных систем рециркуляции выхлопных газов или двухступенчатого турбонаддува. Это существенно повышает надежность механизмов и упрощает их обслуживание.
Мощные характеристики
Флагманом линейки стал CORE80 который генерирует крутящий момент до 1680 Нм. Использование стальных поршней и турбокомпрессора с изменяемой геометрией обеспечивает мгновенную реакцию на нагрузку и эффективное торможение двигателем.
Совместная разработка с Fendt позволила идеально адаптировать силовую установку к потребностям аграриев. Работа на низких оборотах гарантирует акустический комфорт и отличную управляемость немецких машин.
Все двигатели линейки уже сейчас способны работать на возобновляемом дизельном топливе HVO. Специалисты продолжают исследования в лаборатории чистой энергии для адаптации систем к метанолу и другим будущим источникам питания.
