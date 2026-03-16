Дизелем 2026 года стал мощный финский двигатель

Производство семейства двигателей CORE. Фото: agcopower.com

Финский двигатель CORE80 от компании AGCO Power официально признан лучшим дизельным агрегатом 2026 года по версии ведущих отраслевых экспертов. Новинка из города Линнавуори устанавливает высокие стандарты мощности и надежности для современной сельскохозяйственной и строительной техники. Благодаря уникальной архитектуре установка демонстрирует на 5% лучшую топливную экономичность и уже адаптирована к работе на возобновляемом топливе HVO.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Agco Power.

Реклама

Читайте также:

Технологический прорыв

Новый двигатель стал флагманом линейки Core, которая воплощает самые передовые инженерные решения для сельскохозяйственной и строительной отраслей. Экспертное жюри отметило смелость технических решений и инновационность конструкции. Награда подтверждает лидерство производителя в создании силовых установок для работы в самых сложных условиях лесозаготовки или грузовых операций.

Архитектура системы предусматривает возможность дальнейшей модернизации. Платформа готова к внедрению гибридных технологий и использования альтернативных видов топлива, в частности водорода.

Максимальная эффективность

Главным преимуществом семейства Core стало существенное снижение расхода топлива. Показатели эффективности выросли примерно на 5% по сравнению с агрегатами предыдущего поколения.

Модели CORE50 и CORE75 уже продемонстрировали рекордные результаты во время независимых испытаний. В частности двигатель CORE75 потребляет лишь 242 г/кВт-ч на тракторах немецкого бренда Fendt 728 Vario что делает эту технику наиболее экономичной в собственном классе.

Высокая производительность достигается без использования сложных систем рециркуляции выхлопных газов или двухступенчатого турбонаддува. Это существенно повышает надежность механизмов и упрощает их обслуживание.

Мощные характеристики

Флагманом линейки стал CORE80 который генерирует крутящий момент до 1680 Нм. Использование стальных поршней и турбокомпрессора с изменяемой геометрией обеспечивает мгновенную реакцию на нагрузку и эффективное торможение двигателем.

Совместная разработка с Fendt позволила идеально адаптировать силовую установку к потребностям аграриев. Работа на низких оборотах гарантирует акустический комфорт и отличную управляемость немецких машин.

Все двигатели линейки уже сейчас способны работать на возобновляемом дизельном топливе HVO. Специалисты продолжают исследования в лаборатории чистой энергии для адаптации систем к метанолу и другим будущим источникам питания.