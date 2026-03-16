Дизелем 2026 року став потужний фінський двигун

Виробництво сімейства двигунів CORE. Фото: agcopower.com

Фінський двигун CORE80 від компанії AGCO Power офіційно визнано найкращим дизельним агрегатом 2026 року за версією провідних галузевих експертів. Новинка з міста Ліннавуорі встановлює високі стандарти потужності та надійності для сучасної сільськогосподарської та будівельної техніки. Завдяки унікальній архітектурі установка демонструє на 5% кращу паливну економічність і вже адаптована до роботи на відновлюваному пальному HVO.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Agco Power.

Технологічний прорив

Новий двигун став флагманом лінійки Core яка втілює найбільш передові інженерні рішення для сільськогосподарської та будівельної галузей. Експертне журі відзначило сміливість технічних рішень та інноваційність конструкції. Нагорода підтверджує лідерство виробника у створенні силових установок для роботи в найскладніших умовах лісозаготівлі або вантажних операцій.

Архітектура системи передбачає можливість подальшої модернізації. Платформа готова до впровадження гібридних технологій та використання альтернативних видів палива зокрема водню.

Максимальна ефективність

Головною перевагою сімейства Core стало суттєве зниження витрат пального. Показники ефективності зросли приблизно на 5% порівняно з агрегатами попереднього покоління.

Моделі CORE50 та CORE75 вже продемонстрували рекордні результати під час незалежних випробувань. Зокрема двигун CORE75 споживає лише 242 г/кВт-год на тракторах німецького бренду Fendt 728 Vario що робить цю техніку найбільш економічною у власному класі.

Висока продуктивність досягається без використання складних систем рециркуляції вихлопних газів чи двоступеневого турбонаддуву. Це суттєво підвищує надійність механізмів та спрощує їхнє обслуговування.

Потужні характеристики

Флагманом лінійки став CORE80 який генерує крутний момент до 1680 Нм. Використання сталевих поршнів та турбокомпресора зі змінною геометрією забезпечує миттєву реакцію на навантаження та ефективне гальмування двигуном.

Спільна розробка з Fendt дозволила ідеально адаптувати силову установку до потреб аграріїв. Робота на низьких обертах гарантує акустичний комфорт та відмінну керованість німецьких машин.

Усі двигуни лінійки вже зараз здатні працювати на відновлюваному дизельному пальному HVO. Фахівці продовжують дослідження в лабораторії чистої енергії для адаптації систем до метанолу та інших майбутніх джерел живлення.