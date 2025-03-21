Тест ПДД — кто кому должен уступить в динамичной ситуации

Кого пропустить? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Какому транспортному средству обязан уступить дорогу водитель красного авто в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Синему грузовику. Белой легковушке. Обоим транспортным средствам. Не должен давать дорогу никому.

Разбор задачи

Водитель синего грузовика едет прямо, водитель красной легковушки планирует перестроиться на крайнюю левую полосу, а водитель белой машины — на крайнюю правую. То есть между водителями легковых автомобилей происходит одновременное перестроение.

Читаем пункт 10.3 ПДД:

"При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся в одном направлении, водитель, который находится слева, должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа".

То есть водитель красного авто, который находится справа от белой машины имеет преимущество.

Далее водитель красного авто перестраивается в крайнюю левую полосу, по которой движется синий грузовик. В том же пункте 10.3 ПДД читаем:

"В случае перестроения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".

Следовательно, водитель красного автомобиля должен уступить дорогу синему грузовику.

Правильный ответ №1

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