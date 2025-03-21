Тест ПДР — хто кому має поступитися в динамічній ситуації

Кого пропустити? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Якому транспортному засобу зобов’язаний дати дорогу водій червоного авто в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Синій вантажівці. Білому легковику. Обом транспортним засобам. Не має давати дорогу нікому.

Розбір задачі

Водій синьої вантажівки їде прямо, водій червоного легковика планує перестроїтися на крайню ліву смугу, а водій білої машини — на крайню праву. Тобто між водіями легкових автомобілів відбувається одночасне перестроювання.

Читаємо пункт 10.3 ПДР:

"За одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку, водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч".

Тобто водій червоного авто, який знаходиться праворуч від білої машини має перевагу.

Далі водій червоного авто перестроюється у крайню ліву смугу, якою рухається синя вантажівка. В тому ж пункті 10.3 ПДР читаємо:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Отже, водій червоного автомобіля повинен поступитися дорогою синій вантажівці.

Правильна відповідь №1

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