Lexus LX570 2018 года. Фото: caranddriver.com

Взлет бренда Lexus в 1990-х годах позволил корпорации Toyota пошатнуть позиции европейских гигантов в премиальном сегменте. Сегодня компания считается одним из крупнейших игроков на рынке роскошных автомобилей благодаря сочетанию надежности и смелых инженерных решений. В список вошли седаны, кроссоверы и внедорожники, а также редкие спортивные купе с атмосферными многоцилиндровыми двигателями.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Первые седаны

Флагманский седан Lexus LS (1989–2026) стал первым японским представительским автомобилем с двигателем V8, в разработку которого в течение шести лет вложили огромные средства и привлекли 1400 инженеров. Уже через год после дебюта модель LS 400 превзошла Mercedes-Benz S-Class по тишине и плавности хода, сделав марку лидером импорта премиальных автомобилей в США.

Более компактный переднеприводный Lexus ES (с 1989 года) был создан на базе Toyota Camry, и уже к 1992 году версия ES 250 стала бестселлером бренда в Америке. С каждым поколением модель обретала собственный дизайн и более мощные двигатели, в частности 3,5-литровый V6 мощностью 272 л.с. в четвёртом поколении, а современный гибрид ES 300h до сих пор остается одним из самых популярных бизнес-седанов.

Заднеприводный спортивный седан Lexus IS (с 1999 года) создавали как прямого конкурента BMW 3 Series. Изначально модель оснащалась 2-литровым рядным 6-цилиндровым двигателем и 3-литровым мотором 2JZ-GE мощностью 215 л.с., а впоследствии в линейку добавили двигатели V6, гибридные установки и 2-литровый турбомотор.

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Спортивный седан Lexus IS F (2008–2014) получил 5-литровый атмосферный двигатель V8 мощностью 416 л.с. с титановыми клапанами, разработанный совместно с компанией Yamaha. В паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач автомобиль разгонялся до 100 км/ч за 4,5 секунды и развивал максимальную скорость 274 км/ч.

Популярные SUV

Модель Lexus RX (с 1998 года) положила начало сегменту роскошных кроссоверов, соединив комфорт легкового автомобиля, увеличенный клиренс и 3-литровый V6 мощностью 220 л.с. Сегодня RX остается бестселлером марки и предлагается с турбомоторами, гибридными и плагин-гибридными силовыми установками мощностью от 246 до 366 к.с.

Компактный кроссовер Lexus NX (с 2014 года) получил выразительный граненый дизайн, а во втором поколении 2021 года пополнился плагин-гибридом NX 450h+ мощностью 302 л.с. Эта модификация разгоняется до 100 км/ч за 6 секунд и преодолевает до 60 км исключительно на электротяге.

Рамный внедорожник Lexus LX (с 1996 года) был построен на базе Land Cruiser с полным приводом, понижающей передачей и блокировками дифференциалов, но получил кожаный салон и деревянные вставки. Если первые версии имели рядную шестку и двигатели V8 объемом 4,7 и 5,7 л, то современный LX 600 комплектуется 3,5-литровым битурбодвигателем V6 мощностью 409 л.с.

Среднеразмерный внедорожник Lexus GX (с 2003 года) унаследовал конструкцию Land Cruiser Prado, но в первом поколении получил более мощный 4,7-литровый V8. Модель GX 460 заслужила славу одного из самых надежных автомобилей на американском рынке, а актуальное третье поколение GX 550 перешло на 3,44-литровый V6 с двойным турбонаддувом.

Спортивные флагманы

Роскошное гран-туризмо-купе Lexus LC (с 2017 года) получило уникальную платформу без заимствований у массовых моделей Toyota и роскошный интерьер, который успешно конкурирует с Aston Martin и Jaguar. Под капотом версии LC 500 работает атмосферный 5-литровый двигатель V8 мощностью 471 л.с. с фирменным акустическим звучанием выхлопа.

Культовый суперкар Lexus LFA (2010–2012) выпустили тиражом 500 экземпляров с углепластиковым кузовом, для изготовления которого инженеры создали специальный станок. Совместный с Yamaha 4,8-литровый атмосферный двигатель V10 развивал 553 л.с. и 480 Нм крутящего момента, раскручиваясь до 9000 об/мин. Такая мощность позволяла купе разгоняться до 100 км/ч за 3,6 секунды и достигать максимальной скорости 327 км/ч.

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