Lexus LX570 2018 року. Фото: caranddriver.com

Злет бренду Lexus у 1990-х роках дозволив корпорації Toyota похитнути позиції європейських грандів у преміальному сегменті. Сьогодні компанія має статус одного з найбільших гравців люксового авторинку завдяки поєднанню надійності зі сміливими інженерними рішеннями. До списку увійшли седани, кросовери та позашляховики, а також рідкісні спортивні купе з атмосферними багатоциліндровими двигунами.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Перші седани

Флагманський седан Lexus LS (1989–2026) став першим японським представницьким автомобілем з двигуном V8, у розробку якого протягом шести років вклали величезні кошти та залучили 1400 інженерів. Уже через рік після дебюту модель LS 400 перевершила Mercedes-Benz S-Class за тишею та плавністю ходу, зробивши марку лідером імпорту преміальних авто в США.

Компактніший передньопривідний Lexus ES (з 1989 року) створили на базі Toyota Camry, і вже до 1992 року версія ES 250 стала бестселером бренду в Америці. З поколіннями модель отримала власний дизайн та потужніші двигуни, зокрема 3,5-літровий V6 на 272 к.с. у четвертій генерації, а сучасний гібрид ES 300h досі залишається одним з найпопулярніших бізнес-седанів.

Задньопривідний спортивний седан Lexus IS (з 1999 року) створювали як прямого конкурента BMW 3 Series. Спочатку модель оснащували 2-літровою рядною шісткою та 3-літровим двигуном 2JZ-GE потужністю 215 к.с., а згодом до лінійки додали двигуни V6, гібридні установки та 2-літровий турбомотор.

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Заряджений седан Lexus IS F (2008–2014) отримав 5-літровий атмосферний мотор V8 на 416 к.с. з титановими клапанами, який розробили спільно з компанією Yamaha. У парі з 8-ступеневим автоматом автомобіль розганявся до 100 км/год за 4,5 секунди та розвивав максимальну швидкість 274 км/год.

Популярні SUV

Модель Lexus RX (з 1998 року) започаткувала сегмент люксових кросоверів, поєднавши легковий комфорт, збільшений кліренс та 3-літровий V6 потужністю 220 к.с. Сьогодні RX залишається бестселером марки та пропонується з турбомоторами, гібридними та плагін-гібридними силовими установками віддачею від 246 до 366 к.с.

Компактний кросовер Lexus NX (з 2014 року) отримав виразний гранований дизайн, а в другому поколінні 2021 року поповнився плагін-гібридом NX 450h+ на 302 к.с. Ця модифікація прискорюється до 100 км/год за 6 секунд і долає до 60 км виключно на електротязі.

Рамний позашляховик Lexus LX (з 1996 року) побудували на базі Land Cruiser з повним приводом, знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів, але додали шкіряний салон та дерев'яні вставки. Якщо перші версії мали рядну шістку та мотори V8 об'ємом 4,7 і 5,7 л, то сучасний LX 600 комплектується 3,5-літровим бітурбомотором V6 на 409 к.с.

Середньорозмірний позашляховик Lexus GX (з 2003 року) успадкував конструкцію Land Cruiser Prado, але в першому поколінні отримав потужніший 4,7-літровий V8. Модель GX 460 здобула славу одного з найнадійніших авто на американському ринку, а актуальне третє покоління GX 550 перейшло на 3,44-літровий V6 з подвійним турбонаддувом.

Спортивні флагмани

Розкішне гран-турізмо купе Lexus LC (з 2017 року) отримало унікальну платформу без запозичень у масових моделей Toyota та розкішний інтер'єр, який успішно конкурує з Aston Martin і Jaguar. Під капотом версії LC 500 працює атмосферний 5-літровий двигун V8 потужністю 471 к.с. з фірмовим акустичним звучанням вихлопу.

Культовий суперкар Lexus LFA (2010–2012) випустили тиражем 500 примірників з вуглепластиковим кузовом для плетіння якого інженери створили спеціальний верстат. Спільний з Yamaha 4,8-літровий атмосферний мотор V10 видавав 553 к.с. та 480 Нм крутного моменту, розкручуючись до 9000 об/хв. Така віддача дозволяла купе прискорюватися до 100 км/год за 3,6 секунди та досягати максимальних 327 км/год.

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