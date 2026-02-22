Популярные подержанные кроссоверы, которые стоит обходить стороной

Красная Mazda CX-7. Фото: @KirkKreifels

Покупка подержанного кроссовера часто превращается в лотерею, где ставкой является финансовая стабильность владельца. Эксперты выделили модели, технические недостатки которых делают их эксплуатацию слишком дорогой.

Об этом говорится на YouTube-канале "Юра Горячий".

Реклама

Читайте также:

Проблемные двигатели

Ford Escape с агрегатом 1.6 EcoBoost открывает антирейтинг из-за критических дефектов силовой установки. После пробега 100 000 км владельцы массово фиксируют потребление масла объемом более 3 л, а также выход из строя турбины. Дополнительной проблемой модели является низкая устойчивость металла к коррозии, что быстро разрушает низ дверей и задние крылья.

Корейские кроссоверы Kia Sorento и Hyundai Sportage с моторами 2.4 GDI также считаются опасным приобретением. Из-за дефектов катализатора, мелкие частицы которого попадали в камеру сгорания, двигатели часто нуждались в капитальном ремонте уже на 150 000 км.

Audi Q5 первого поколения с бензиновым мотором 2.0 TFSI демонстрирует крайне низкую выносливость ключевых узлов. Цепь ГРМ в этих машинах может потребовать замены уже через 80 000 км, что является нонсенсом для премиального сегмента. При расходе топлива в городе на уровне 15 л владелец получает сложный двигатель, ресурс которого редко превышает 200 000 км.

Японская Mazda CX-7 с турбодвигателем 2,3 литра стала символом неликвидности на вторичном рынке. Высокая мощность свыше 200 л.с. нивелируется расходом топлива 17-18 л/100 км и постоянными поломками турбины. Попытка установить мощный двигатель в семейное авто привела к созданию одного из худших агрегатов в линейке марки.

Также читайте:

Американские автомобили надежнее Toyota Camry

Механик назвал лучшие автомобили для холодной погоды

Тотальное разочарование

Премиальная Audi e-tron разочаровала владельцев реальным запасом хода в условиях низких температур. При стоимости подержанного авто более 35 000 долларов фактическая автономность зимой может составлять лишь 200 км. Пользователи отмечают, что ожидали от бренда гораздо большей эффективности, чем получили на самом деле.

Французский Peugeot 2008 с мотором 1.2 PureTech также имеет ограниченный ресурс, который в среднем составляет 120 000 км. Стоимость полной замены агрегата достигает 3000 долларов, что делает покупку экономически нецелесообразной. Даже наличие надежной японской коробки передач Aisin не спасает общую ситуацию с низкой выносливостью двигателя.

Дизельные Subaru Forester и Outback до 2015 года выпуска имеют скрытую угрозу в виде трещины коленчатого вала. Эта проблема часто возникает из-за вибрации изношенного маховика, а ремонт обходится дороже 3000 долларов. Найти подержанный двигатель в хорошем состоянии почти невозможно, что заставляет владельцев тратить огромные средства на новые детали.

Эксперты рекомендуют тщательно проверять историю каждого авто, особенно если это модели с двигателями EP6 от Peugeot. Турбированные версии этих моторов склонны к растяжению цепи и отказу турбонагнетателей, что превращает их в настоящую финансовую ловушку. Перед покупкой стоит помнить, что экономия 1000 долларов на старте может привести к гораздо большим затратам в будущем.