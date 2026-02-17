Рейтинг автомобилей для безопасной езды зимой

Автомобили на зимней дороге. Фото: elovate.com

Эффективность автомобиля в условиях низких температур зависит не только от наличия полного привода, но и от технических особенностей конструкции. Каковы ключевые критерии выбора надежного транспортного средства для путешествий в морозную погоду.

Об этом автоэксперт Крис Пайл из компании JustAnswer рассказал GOBankingRates.

Реклама

Читайте также:

Топливо и особенности привода

Если приоритетом является беспроблемный запуск двигателя при температуре около -12 °C, бензиновые агрегаты значительно превосходят дизельные аналоги. Такие автомобили быстрее прогревают салон и эффективнее размораживают лобовое стекло, требуя меньшей мощности аккумулятора для старта. Эксперт отметил, что современные дизели могут справиться с холодом, однако они работают нестабильно до момента полного прогрева.

Способность машины двигаться по снегу и льду напрямую зависит от распределения веса между осями и типа привода. Худшим выбором специалист считает пикапы с задним приводом из-за отсутствия нагрузки на ведущие колеса, тогда как переднеприводные авто демонстрируют лучшую стабильность. Системы полного привода AWD и 4WD остаются лидерами по показателям проходимости, позволяя преодолевать сложные участки дороги. Однако механик отмечает, что полный привод не помогает быстрее останавливаться или лучше маневрировать на скользком покрытии.

Также читайте:

Почему перед морозами надо проверить уровень моторного масла

Как зимой предотвратить примерзание тормозов автомобиля

Влияние конструкции кузова

Постоянное воздействие дорожной соли представляет серьезную угрозу для целостности металлических деталей кузова в зимний период. При выборе транспортного средства стоит обращать внимание на наличие защитного резинового покрытия или краски на элементах днища. Повреждения от реагентов проявляются медленно, но восстановление проржавевших узлов со временем может стоить тысячи долларов. Некоторые производители уделяют значительно больше внимания антикоррозийной защите нижней части авто, что стоит учитывать при покупке.

На управляемость в сложных погодных условиях существенно влияет длина колесной базы автомобиля. Транспортные средства с большим расстоянием между осями ведут себя на трассе стабильнее и легче держат прямую траекторию на льду. Короткие модели часто ощущаются слишком чувствительными к заносам, что затрудняет контроль при движении по уплотненному снегу.

Впрочем, эксперт утверждает, что качественные шины и навыки вождения имеют большее значение, чем любые дополнительные опции, поскольку ни одна система не заменит опыт водителя.