Популярні вживані кросовери, які варто обходити стороною

Червона Mazda CX-7. Фото: @KirkKreifels

Купівля вживаного кросовера часто перетворюється на лотерею, де ставкою є фінансова стабільність власника. Експерти виділили моделі, технічні недоліки яких роблять їх експлуатацію занадто дорогою.

Про це йдеться на YouTube-каналі "Юра Горячий".

Проблемні двигуни

Ford Escape з агрегатом 1.6 EcoBoost відкриває антирейтинг через критичні дефекти силової установки. Після пробігу 100 000 км власники масово фіксують споживання оливи об’ємом понад 3 л, а також вихід з ладу турбіни. Додатковою проблемою моделі є низька стійкість металу до корозії, що швидко руйнує низ дверей та задні крила.

Корейські кросовери Kia Sorento та Hyundai Sportage з моторами 2.4 GDI також вважаються небезпечним придбанням. Через дефекти каталізатора, дрібні частинки якого потрапляли в камеру згоряння, двигуни часто потребували капітального ремонту вже на 150 000 км.

Audi Q5 першого покоління з бензиновим мотором 2.0 TFSI демонструє вкрай низьку витривалість ключових вузлів. Ланцюг ГРМ у цих машинах може потребувати заміни вже через 80 000 км, що є нонсенсом для преміального сегмента. При витраті пального у місті на рівні 15 л власник отримує складний двигун, ресурс якого рідко перевищує 200 000 км.

Японська Mazda CX-7 з турбодвигуном 2,3 літра стала символом неліквідності на вторинному ринку. Висока потужність понад 200 к.с. нівелюється витратою пального 17–18 л/100 км та постійними поломками турбіни. Спроба встановити потужний двигун у сімейне авто призвела до створення одного з найгірших агрегатів у лінійці марки.

Тотальне розчарування

Преміальна Audi e-tron розчарувала власників реальним запасом ходу в умовах низьких температур. При вартості вживаного авто понад 35 000 доларів фактична автономність взимку може становити лише 200 км. Користувачі зазначають, що очікували від бренду набагато більшої ефективності, ніж отримали насправді.

Французький Peugeot 2008 з мотором 1.2 PureTech також має обмежений ресурс, що в середньому становить 120 000 км. Вартість повної заміни агрегату сягає 3000 доларів, що робить покупку економічно недоцільною. Навіть наявність надійної японської коробки передач Aisin не рятує загальну ситуацію з низькою витривалістю двигуна.

Дизельні Subaru Forester та Outback до 2015 року випуску мають приховану загрозу у вигляді тріщини колінчастого вала. Ця проблема часто виникає через вібрації зношеного маховика, а ремонт обходиться дорожче 3000 доларів. Знайти вживаний двигун у доброму стані майже неможливо, що змушує власників витрачати величезні кошти на нові деталі.

Експерти рекомендують ретельно перевіряти історію кожного авто, особливо якщо це моделі з двигунами EP6 від Peugeot. Турбовані версії цих моторів схильні до розтягування ланцюга та відмови турбонагнітачів, що перетворює їх на справжню фінансову пастку. Перед покупкою варто пам’ятати, що економія 1000 доларів на старті може призвести до набагато більших витрат у майбутньому.