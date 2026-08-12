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Главная Авто Десять лучших автомобилей для семей с детьми: выбор водителей

Десять лучших автомобилей для семей с детьми: выбор водителей

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 13:50
ТОП-10 автомобилей для семей с детьми по версии британских водителей
MG HS 2026 года. Фото: mg-vidi.com.ua

Выбор автомобиля для ежедневных поездок с детьми требует от машины особой практичности, безопасности и комфорта. Автомобили должны иметь просторный салон, удобные крепления для детских автокресел, а также вместительный багажник для колясок и вещей. На основе масштабного опроса Driver Power, в котором приняли участие более 100 000 британских автовладельцев, специалисты составили рейтинг из десяти самых удобных моделей.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Carwow.

Кроссоверы победители

Первое место в списке занял практичный кроссовер MG HS. Владельцы отметили его просторный салон, удобный доступ к заднему ряду и багажник объемом 507 л. Несмотря на определенные сложности при парковке в узких местах, модель ценят за экономичность, комфорт и большое количество электронных помощников.

Второе место занял Hyundai Tucson, который предлагает багажное отделение объемом до 620 л и высокий уровень безопасности. К минусам водители отнесли лишь жесткую подвеску и не самые удобные крепления ISOFIX.

Тройку лидеров замыкает Opel Grandland с багажником объемом 550 л. Модель обеспечивает превосходный баланс уюта, простора в салоне и легкости в управлении.

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На четвертой позиции разместился Peugeot 3008, который предлагает 588 л объема в багажнике, стильный дизайн и высокую надежность. Пятое место занял 7-местный Peugeot 5008. Его салон с тремя рядами сидений и гибкой трансформацией идеально подходит для больших семей или поездок с друзьями.

Практичные варианты

Шестое место занял Opel Frontera, который отличается выгодной стоимостью содержания, просторным салоном и возможностью выбора 7-местной комплектации. Седьмое место занял Volkswagen Tiguan. Немецкий кроссовер привлекает удобными креплениями для детских кресел, качественной шумоизоляцией и комфортной подвеской для длительных поездок. На восьмом месте оказался Ford Kuga. Его главным преимуществом стали сдвижные задние сиденья, которые позволяют регулировать пространство между пассажирским рядом и багажником.

Девятую позицию занял компактный Peugeot 2008. Благодаря высокой посадке родителям удобно пристегивать детей в креслах, хотя высоким пассажирам сзади может немного не хватать пространства. Замыкает десятку премиальный седан BMW 3 Series. Он доказал, что стильный и динамичный автомобиль может стать отличным выбором для семьи благодаря удобному заднему сиденью и высокому уровню безопасности.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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