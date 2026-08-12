ТОП-10 авто для сімей з дітьми за версією британських водіїв

MG HS 2026 року. Фото: mg-vidi.com.ua

Вибір автомобіля для щоденних поїздок з дітьми вимагає від машини особливої практичності, безпеки та комфорту. Машини повинні мати просторий салон, зручні кріплення для дитячих автокрісел, а також місткий багажник для візочків та речей. На основі масштабного опитування Driver Power, у якому взяли участь понад 100 000 британських автовласників, фахівці склали рейтинг з десяти найбільш зручних моделей.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Carwow.

Кросовери переможці

Перше місце у списку здобув практичний кросовер MG HS. Власники відзначили його просторий салон, зручний доступ до заднього ряду та багажник об'ємом 507 л. Попри певні складнощі під час паркування у вузьких місцях, модель цінують за економічність, комфорт та велику кількість електронних помічників.

Другу сходинку посів Hyundai Tucson, який пропонує багажне відділення об'ємом до 620 л та високий рівень безпеки. До мінусів водії віднесли лише жорстку підвіску та не найзручніші кріплення ISOFIX.

Трійку лідерів замикає Opel Grandland з багажником на 550 л. Модель забезпечує чудовий баланс затишку, простору в салоні та легкості в керуванні.

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На четвертій позиції розмістився Peugeot 3008, який пропонує 588 л об'єму в багажнику, стильний дизайн та високу надійність. П'яте місце посів 7-місний Peugeot 5008. Його салон з трьома рядами сидінь та гнучкою трансформацією ідеально підходить для великих родин або поїздок з друзями.

Практичні варіанти

Шосту сходинку зайняв Opel Frontera, який вирізняється вигідною ціною утримання, просторим салоном та можливістю вибору 7-місного виконання. Сьоме місце посів Volkswagen Tiguan. Німецький кросовер приваблює зручними кріпленнями для дитячих крісел, якісною шумоізоляцією та комфортною підвіскою для тривалих подорожей. На восьмому місці опинився Ford Kuga. Його головною перевагою стали зсувні задні сидіння, які дозволяють регулювати простір між пасажирським рядом та багажником.

Дев'яту позицію виборов компактний Peugeot 2008. Завдяки високій посадці батькам зручно пристібати дітей у кріслах, хоча вищим пасажирам позаду може трохи бракувати простору. Замикає десятку преміальний седан BMW 3 Series. Він довів, що стильний та динамічний автомобіль може бути чудовим вибором для сім'ї завдяки зручному задньому дивану та високому рівню безпеки.

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