Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Лучшие подержанные семейные универсалы с дешевым обслуживанием

Лучшие подержанные семейные универсалы с дешевым обслуживанием

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 13:50
Бюджетные и надежные семейные авто: шесть лучших универсалов с пробегом
Toyota Auris Touring Sports 2015 года. Фото: infocar.ua

Выбор практичного семейного автомобиля всегда сводится к балансу между вместительностью, комфортом и расходами на обслуживание. На вторичном рынке универсалы остаются лучшим выбором благодаря огромному багажнику и выносливой подвеске. Эксперт подобрал шесть проверенных моделей в трех ценовых категориях, которые не потребуют постоянных вложений в ремонт.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на канал AutoMess.

Доступный сегмент

В бюджете от 5000 до 7000 долларов лидирует Skoda Octavia A5. Абсолютным фаворитом является версия с 1,6-литровым двигателем MPI (BSE) с 8 клапанами, которая легко преодолевает 400 000 км и отлично работает с ГБО. Передняя подвеска типа МакФерсон, а задняя многорычажная, что обеспечивает отличную управляемость. Объем багажника составляет 605 л, а стоимость обслуживания остается одной из самых низких в классе.

Главным конкурентом выступает Renault Megane третьего поколения. Большинство машин на рынке оснащены 1,5-литровым дизелем K9K, который потребляет всего 3,5–4 л/100 км на трассе. Задняя простая балка делает подвеску долговечной и недорогой в ремонте. Автомобиль предлагает салон с мягким пластиком, систему «свободные руки» и багажное отделение объемом 524 л.

Средний ценовой диапазон

В категории от 7000 до 10 000 долларов первое место занимает Volkswagen Golf седьмого поколения на платформе MQB. Самым популярным является дизельный двигатель 1,6 TDI (EA288), расход топлива которого составляет около 4 л/100 км за городом. Версии мощностью до 125 л.с. оснащены простым и надёжным мостовым задним мостом, а салон отличается премиальным качеством сборки и сиденьями ErgoActive.

Читайте также:

Отличными альтернативами являются корейские Kia Ceed SW и его технический близнец Hyundai i30 CW. Дизельный двигатель 1.6 CRDi серии U2 с цепью ГРМ проходит более 250 000 км без замены форсунок. Автомобиль оснащается плавным 6-ступенчатым гидротрансформатором, многорычажной задней подвеской и багажником объемом 528 л с большими органайзерами под полом.

Премиальный комфорт

В ценовом диапазоне от 10 000 до 15 000 долларов фаворитом является Skoda Octavia A7. Двигатели 1.6 TDI и 2.0 TDI обеспечивают расход топлива от 3,5 до 5,5 л/100 км, а увеличенная на 10 см колесная база обеспечивает огромное пространство для пассажиров. Объем багажника увеличился до 610 л, а в топовых версиях доступны мультимедийная система с экраном 9,2 дюйма и муфта полного привода Haldex 5-го поколения.

Замыкает рейтинг гибридная Toyota Auris Touring Sports второго поколения. Силовая установка объемом 1,8 л (2ZR-FXE) мощностью 136 л.с. и планетарная коробка передач e-CVT рассчитаны на пробег более 500 000 км. Расход топлива в городе составляет рекордные 4,2 л/100 км. Подвеска с многорычажной схемой сзади и низкий центр тяжести благодаря батарее обеспечивают плавный ход и стабильность.

Ранее Новини.LIVE писали о самых выносливых семейных универсалах после 100 000 км пробега. Издание Auto Bild провело длительные тесты более 20 моделей, начиная с 2014 года.

Также эксперты назвали пять лучших семейных минивэнов с пробегом. Поиск надежного варианта требует баланса между вместимостью салона и долговечностью основных технических узлов.

авто автомобиль Volkswagen Renault Toyota подержанные авто Kia Hyundai Škoda универсал
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации