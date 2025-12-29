Дизель 1.6 MultiJet: почему надежный двигатель может внезапно заклинить

Дизель 1.6 MultiJet. Фото: aelita.ua

Двигатель 1.6 MultiJet от концерна Fiat зарекомендовал себя как один из самых сбалансированных дизельных агрегатов современности благодаря сочетанию мощности и низкого расхода топлива. Однако игнорирование одной небольшой детали в системе смазки может превратить этот выносливый мотор в источник серьезных расходов.

Технические преимущества

Двигатель 1.6 MultiJet появился в 2007 году как замена легендарному 1.9 JTD. Новый агрегат стал на 8% экономнее и получил значительно более высокий крутящий момент — до 300 Нм уже при 1500 оборотах в минуту. Конструкция базируется на чугунном блоке и алюминиевой головке с двумя распределительными валами и 16 клапанами. В отличие от предшественника, этот двигатель избавился от вихревых заслонок во впускном коллекторе, что повысило общую надежность узла.

На протяжении лет производства мотор предлагался в вариантах мощности от 90 до 130 л.с. Младшие версии оснащались турбиной с фиксированной геометрией, тогда как более мощные модификации получили турбокомпрессор с изменяемой геометрией. Система впрыска от компании Bosch отличается долговечностью, а привод ГРМ осуществляется с помощью ремня.

Популярные модели с 1.6 MultiJet

Благодаря удачным характеристикам этот двигатель использовали не только в итальянских автомобилях, но и в партнерских проектах других брендов. Чаще всего он встречается под капотом таких моделей:

Alfa Romeo : MiTo, Giulietta, Tonale;

: MiTo, Giulietta, Tonale; Fiat : 500L, 500X, Bravo II, Tipo II, Doblo;

: 500L, 500X, Bravo II, Tipo II, Doblo; Jeep : Compass, Renegade;

: Compass, Renegade; Suzuki : Vitara, SX4 S-Cross;

: Vitara, SX4 S-Cross; Opel Combo D ;

; Lancia Delta.

Главный недостаток

Наибольшей опасностью для 1.6 MultiJet является дефект прокладки масляного фильтра, о котором производитель официально не предупреждал. Со временем эта резиновая деталь затвердевает и теряет герметичность, из-за чего в систему смазки попадает воздух. Это приводит к резкому падению давления масла, что грозит мгновенным заклиниванием двигателя во время движения.

Проблема решается установкой специального металлического адаптера вместо штатной прокладки. Это недорогая деталь, которая навсегда устраняет риск масляного голодания. Владельцам, не желающим устанавливать сторонние запчасти, рекомендуется заменять оригинальную прокладку каждые 80 000-100 000 км.

Особенности сервиса

Производитель установил рекордные интервалы замены масла на уровне 35 000 км, что технические эксперты считают разрушительным для агрегата. Для сохранения ресурса масляный сервис стоит проводить значительно чаще. Ремень ГРМ нуждается в обновлении каждые 100 000-120 000 км. Во время этого обслуживания целесообразно также очистить клапан EGR и заменить шайбы форсунок, чтобы предотвратить накопление сажи.

При условии правильного ухода и устранения проблемы с прокладкой масляного насоса, этот двигатель способен прослужить 300 000-400 000 км. Доступность запчастей и простота конструкции делают 1.6 MultiJet одним из самых выгодных дизелей для подержанного автомобиля.