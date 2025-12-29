Дизель 1.6 MultiJet: чому надійний двигун може раптово заклинити

Дизель 1.6 MultiJet. Фото: aelita.ua

Двигун 1.6 MultiJet від концерну Fiat зарекомендував себе як один з найбільш збалансованих дизельних агрегатів сучасності завдяки поєднанню потужності та низької витрати пального. Проте ігнорування однієї невеликої деталі в системі змащення може перетворити цей витривалий мотор на джерело серйозних витрат.

Технічні переваги

Двигун 1.6 MultiJet з'явився у 2007 році як заміна легендарному 1.9 JTD. Новий агрегат став на 8% економнішим та отримав значно вищий крутний момент — до 300 Нм вже при 1500 обертах на хвилину. Конструкція базується на чавунному блоці та алюмінієвій головці з двома розподільними валами та 16 клапанами. На відміну від попередника, цей двигун позбувся вихрових заслінок у впускному колекторі, що підвищило загальну надійність вузла.

Протягом років виробництва мотор пропонувався у варіантах потужності від 90 до 130 к.с. Молодші версії оснащувалися турбіною з фіксованою геометрією, тоді як потужніші модифікації отримали турбокомпресор зі змінною геометрією. Система впорскування від компанії Bosch вирізняється довговічністю, а привід ГРМ здійснюється за допомогою ременя.

Популярні моделі з 1.6 MultiJet

Завдяки вдалим характеристикам цей двигун використовували не лише в італійських автомобілях, а й у партнерських проєктах інших брендів. Найчастіше він зустрічається під капотом таких моделей:

Alfa Romeo : MiTo, Giulietta, Tonale;

: MiTo, Giulietta, Tonale; Fiat : 500L, 500X, Bravo II, Tipo II, Doblo;

: 500L, 500X, Bravo II, Tipo II, Doblo; Jeep : Compass, Renegade;

: Compass, Renegade; Suzuki : Vitara, SX4 S-Cross;

: Vitara, SX4 S-Cross; Opel Combo D ;

; Lancia Delta.

Головний недолік

Найбільшою небезпекою для 1.6 MultiJet є дефект прокладки масляного фільтра, про який виробник офіційно не попереджав. З часом ця гумова деталь твердне та втрачає герметичність, через що в систему змащення потрапляє повітря. Це призводить до різкого падіння тиску оливи, що загрожує миттєвим заклинюванням двигуна під час руху.

Проблема розвʼязується встановленням спеціального металевого адаптера замість штатної прокладки. Це недорога деталь, яка назавжди усуває ризик масляного голодування. Власникам, які не бажають встановлювати сторонні запчастини, рекомендується замінювати оригінальну прокладку кожні 80 000-100 000 км.

Особливості сервісу

Виробник встановив рекордні інтервали заміни оливи на рівні 35 000 км, що технічні експерти вважають руйнівним для агрегату. Для збереження ресурсу оливний сервіс варто проводити значно частіше. Ремінь ГРМ потребує оновлення кожні 100 000-120 000 км. Під час цього обслуговування доцільно також очистити клапан EGR та замінити шайби форсунок, щоб запобігти накопиченню сажі.

За умови правильного догляду та усунення проблеми з прокладкою масляної помпи, цей двигун здатний прослужити 300 000-400 000 км. Доступність запчастин та простота конструкції роблять 1.6 MultiJet одним із найвигідніших дизелів для вживаного автомобіля.