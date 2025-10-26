Сегодня День автомобилиста в Украине: открытки и искренние поздравления

День автомобилиста 26 октября — открытки и поздравления
День автомобилиста и дорожника — профессиональный праздник работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, утвержденный указом Президента Украины в 1993 году. Происходит ежегодно в последнее воскресенье октября.
В этот день поздравляют не только специалистов, работающих с автомобилями и дорогами, но и автолюбителей.
Поздравления в прозе
- Для автомобилистов
Поздравляю с Днем автомобилиста! Желаю, чтобы самым верным твоим навигатором всегда было твое сердце, и чтобы оно выбирало только удачный путь к счастью и успеху. Пусть твой автомобиль никогда не подводит, дороги будут ровными, а в каждой поездке тебя ждали только приятные сюрпризы. Береги себя за рулем!
***
С праздником! Желаю уверенности за рулем, успеха в любой поездке и удачи на любой дороге. Пусть тебе всегда светит зеленый свет, а жизнь будет такой же насыщенной, как твои любимые маршруты. Путешествуй с удовольствием и всегда помни: тебя ждут дома!
- Для дорожников
Поздравляем с профессиональным праздником всех работников дорожного хозяйства! Ваша важная и нелегкая работа — это фундамент нашей инфраструктуры, ведь качество дорог влияет на все. Желаем крепкого здоровья, благополучия и уважения за вашу ежедневную работу. Пусть ваши проекты всегда будут успешными и долговечными!
***
Примите самые искренние поздравления с Днем дорожника! Желаем вам безаварийной работы, уверенности в каждом решении и новых свершений в вашем ответственном деле. Пусть все ваши усилия способствуют развитию и восстановлению нашей страны. Мирного неба и успехов в профессиональной деятельности!
- Совместные поздравления
Дорогие автомобилисты и дорожники! Ваш совместный труд обеспечивает движение жизни страны. Поздравляем вас с праздником! Желаем вам крепкого здоровья, ровных дорог, ведущих к мечтам, и взаимного уважения на пути. Пусть удача всегда сопутствует и тем, кто прокладывает пути, и тем, кто ими управляет!
***
Уважаемые автомобилисты и дорожники! Поздравляем вас с праздником! Пусть ваши автомобили всегда едут вперед, а дороги ведут к успехам и новым свершениям!
Открытки
Поздравления в стихах
Хай світло зелене завжди горить,
Ніколи нічого ніде не болить!
Удача хай з неба завжди зорить,
І буде щасливою кожна мить!
***
Хай без ям буде завжди шлях,
Хай не лежить на ньому цвях.
В дорозі янгол кожну мить
Нехай тебе, водій, боронить!
***
Автомобілісте, свято настає!
На хвилі драйву мчить авто твоє!
Хай вітер свіжий вікна омиває,
А кожна мить в дорозі надихає.
Хай шлях веде у світле майбуття,
Бажаю радості у кожнім дні життя,
Хай зустрічається тобі лише добро.
І міцно хай тримається кермо!
***
Нелегка за кермом робота,
Та в ній романтика вирує до країв.
Простір небес — то є душа пілота,
Душа шофера — широчінь шляхів.
***
В день автомобіліста
Хочу побажати:
Хай весело шумить мотор,
Хай шлях ваш омина затор.
Хай вдала буде кожна мить,
Хай янгол на шляху хранить!
