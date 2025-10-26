Сегодня День автомобилиста в Украине: открытки и искренние поздравления

Праздник автомобилистов. Фото: freepik.com

День автомобилиста и дорожника — профессиональный праздник работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, утвержденный указом Президента Украины в 1993 году. Происходит ежегодно в последнее воскресенье октября.

В этот день поздравляют не только специалистов, работающих с автомобилями и дорогами, но и автолюбителей.

Поздравления в прозе

Для автомобилистов

Поздравляю с Днем автомобилиста! Желаю, чтобы самым верным твоим навигатором всегда было твое сердце, и чтобы оно выбирало только удачный путь к счастью и успеху. Пусть твой автомобиль никогда не подводит, дороги будут ровными, а в каждой поездке тебя ждали только приятные сюрпризы. Береги себя за рулем!

С праздником! Желаю уверенности за рулем, успеха в любой поездке и удачи на любой дороге. Пусть тебе всегда светит зеленый свет, а жизнь будет такой же насыщенной, как твои любимые маршруты. Путешествуй с удовольствием и всегда помни: тебя ждут дома!

Для дорожников

Поздравляем с профессиональным праздником всех работников дорожного хозяйства! Ваша важная и нелегкая работа — это фундамент нашей инфраструктуры, ведь качество дорог влияет на все. Желаем крепкого здоровья, благополучия и уважения за вашу ежедневную работу. Пусть ваши проекты всегда будут успешными и долговечными!

Примите самые искренние поздравления с Днем дорожника! Желаем вам безаварийной работы, уверенности в каждом решении и новых свершений в вашем ответственном деле. Пусть все ваши усилия способствуют развитию и восстановлению нашей страны. Мирного неба и успехов в профессиональной деятельности!

Совместные поздравления

Дорогие автомобилисты и дорожники! Ваш совместный труд обеспечивает движение жизни страны. Поздравляем вас с праздником! Желаем вам крепкого здоровья, ровных дорог, ведущих к мечтам, и взаимного уважения на пути. Пусть удача всегда сопутствует и тем, кто прокладывает пути, и тем, кто ими управляет!

Уважаемые автомобилисты и дорожники! Поздравляем вас с праздником! Пусть ваши автомобили всегда едут вперед, а дороги ведут к успехам и новым свершениям!

Поздравления в стихах

Хай світло зелене завжди горить,

Ніколи нічого ніде не болить!

Удача хай з неба завжди зорить,

І буде щасливою кожна мить!

Хай без ям буде завжди шлях,

Хай не лежить на ньому цвях.

В дорозі янгол кожну мить

Нехай тебе, водій, боронить!

Автомобілісте, свято настає!

На хвилі драйву мчить авто твоє!

Хай вітер свіжий вікна омиває,

А кожна мить в дорозі надихає.

Хай шлях веде у світле майбуття,

Бажаю радості у кожнім дні життя,

Хай зустрічається тобі лише добро.

І міцно хай тримається кермо!

Нелегка за кермом робота,

Та в ній романтика вирує до країв.

Простір небес — то є душа пілота,

Душа шофера — широчінь шляхів.

В день автомобіліста

Хочу побажати:

Хай весело шумить мотор,

Хай шлях ваш омина затор.

Хай вдала буде кожна мить,

Хай янгол на шляху хранить!