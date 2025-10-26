Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто День автомобіліста 26 жовтня 2025 року — листівки та привітання

День автомобіліста 26 жовтня 2025 року — листівки та привітання

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 06:00
Оновлено: 17:20
Сьогодні День автомобіліста в Україні: листівки та щирі привітання
Свято автомобілістів. Фото: freepik.com

День автомобіліста і дорожника — професійне свято працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства, затверджене указом Президента України у 1993 році. Відбувається щорічно в останню неділю жовтня.

В цей день вітають не лише фахівців, які працюють з автомобілями та дорогами але й автолюбителів.

Реклама
Читайте також:

Привітання у прозі

  • Для автомобілістів

Вітаю з Днем автомобіліста! Бажаю, щоб найвірнішим твоїм навігатором завжди було твоє серце, і щоб воно вибирало тільки вдалий шлях до щастя та успіху. Нехай твій автомобіль ніколи не підводить, дороги будуть рівними, а в кожній поїздці на тебе чекали лише приємні сюрпризи. Бережи себе за кермом!

***

Зі святом! Бажаю впевненості за кермом, успіху в будь-якій поїздці та удачі на будь-якій дорозі. Нехай тобі завжди світить зелене світло, а життя буде таким же насиченим, як твої улюблені маршрути. Подорожуй з задоволенням та завжди пам'ятай: тебе чекають вдома!

  • Для дорожників

Щиро вітаємо з професійним святом усіх працівників дорожнього господарства! Ваша важлива та нелегка праця — це фундамент нашої інфраструктури, адже якість доріг впливає на все. Бажаємо міцного здоров’я, благополуччя та поваги за вашу щоденну роботу. Нехай ваші проєкти завжди будуть успішними та довговічними!

***

Прийміть найщиріші вітання з Днем дорожника! Бажаємо вам безаварійної роботи, впевненості у кожному рішенні та нових звершень у вашій відповідальній справі. Нехай усі ваші зусилля сприяють розвитку та відновленню нашої країни. Мирного неба та успіхів у професійній діяльності!

  • Спільні привітання

Дорогі автомобілісти та дорожники! Ваша спільна праця забезпечує рух життя країни. Вітаємо вас зі святом! Бажаємо вам міцного здоров’я, рівних доріг, що ведуть до мрій, та взаємної поваги на шляху. Нехай удача завжди супроводжує і тих, хто прокладає шляхи, і тих, хто ними керує!

***

Шановні автомобілісти та дорожники! Вітаємо вас зі святом! Нехай ваші автомобілі завжди їдуть вперед, а дороги ведуть до успіхів та нових звершень!

Також читайте:

Які водії на дорогах найагресивніші

Якими авто керують самозакохані водії

Водіїв яких автомобілів штрафують частіше

Листівки

День автомобіліста і дорожника - листівка 1

День автомобіліста і дорожника - листівка 2

День автомобіліста і дорожника - листівка 3
happymonday.ua

День автомобіліста та дорожника - листівка 4

День автомобіліста та дорожника - листівка 5

День автомобіліста та дорожника - листівка 6
forkids.org.ua

Привітання у віршах

Хай світло зелене завжди горить,
Ніколи нічого ніде не болить!
Удача хай з неба завжди зорить,
І буде щасливою кожна мить!

***

Хай без ям буде завжди шлях,
Хай не лежить на ньому цвях.
В дорозі янгол кожну мить
Нехай тебе, водій, боронить!

***

Автомобілісте, свято настає!
На хвилі драйву мчить авто твоє!
Хай вітер свіжий вікна омиває,
А кожна мить в дорозі надихає.

Хай шлях веде у світле майбуття,
Бажаю радості у кожнім дні життя,
Хай зустрічається тобі лише добро.
І міцно хай тримається кермо!

***

Нелегка за кермом робота,
Та в ній романтика вирує до країв.
Простір небес — то є душа пілота,
Душа шофера — широчінь шляхів.

***

В день автомобіліста
Хочу побажати:
Хай весело шумить мотор,
Хай шлях ваш омина затор.
Хай вдала буде кожна мить,
Хай янгол на шляху хранить!

дороги авто привітання листівки автомобіль водії свято водій
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації