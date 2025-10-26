Сьогодні День автомобіліста в Україні: листівки та щирі привітання

Свято автомобілістів. Фото: freepik.com

День автомобіліста і дорожника — професійне свято працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства, затверджене указом Президента України у 1993 році. Відбувається щорічно в останню неділю жовтня.

В цей день вітають не лише фахівців, які працюють з автомобілями та дорогами але й автолюбителів.

Привітання у прозі

Для автомобілістів

Вітаю з Днем автомобіліста! Бажаю, щоб найвірнішим твоїм навігатором завжди було твоє серце, і щоб воно вибирало тільки вдалий шлях до щастя та успіху. Нехай твій автомобіль ніколи не підводить, дороги будуть рівними, а в кожній поїздці на тебе чекали лише приємні сюрпризи. Бережи себе за кермом!

***

Зі святом! Бажаю впевненості за кермом, успіху в будь-якій поїздці та удачі на будь-якій дорозі. Нехай тобі завжди світить зелене світло, а життя буде таким же насиченим, як твої улюблені маршрути. Подорожуй з задоволенням та завжди пам'ятай: тебе чекають вдома!

Для дорожників

Щиро вітаємо з професійним святом усіх працівників дорожнього господарства! Ваша важлива та нелегка праця — це фундамент нашої інфраструктури, адже якість доріг впливає на все. Бажаємо міцного здоров’я, благополуччя та поваги за вашу щоденну роботу. Нехай ваші проєкти завжди будуть успішними та довговічними!

***

Прийміть найщиріші вітання з Днем дорожника! Бажаємо вам безаварійної роботи, впевненості у кожному рішенні та нових звершень у вашій відповідальній справі. Нехай усі ваші зусилля сприяють розвитку та відновленню нашої країни. Мирного неба та успіхів у професійній діяльності!

Спільні привітання

Дорогі автомобілісти та дорожники! Ваша спільна праця забезпечує рух життя країни. Вітаємо вас зі святом! Бажаємо вам міцного здоров’я, рівних доріг, що ведуть до мрій, та взаємної поваги на шляху. Нехай удача завжди супроводжує і тих, хто прокладає шляхи, і тих, хто ними керує!

***

Шановні автомобілісти та дорожники! Вітаємо вас зі святом! Нехай ваші автомобілі завжди їдуть вперед, а дороги ведуть до успіхів та нових звершень!

Привітання у віршах

Хай світло зелене завжди горить,

Ніколи нічого ніде не болить!

Удача хай з неба завжди зорить,

І буде щасливою кожна мить!

***

Хай без ям буде завжди шлях,

Хай не лежить на ньому цвях.

В дорозі янгол кожну мить

Нехай тебе, водій, боронить!

***

Автомобілісте, свято настає!

На хвилі драйву мчить авто твоє!

Хай вітер свіжий вікна омиває,

А кожна мить в дорозі надихає.

Хай шлях веде у світле майбуття,

Бажаю радості у кожнім дні життя,

Хай зустрічається тобі лише добро.

І міцно хай тримається кермо!

***

Нелегка за кермом робота,

Та в ній романтика вирує до країв.

Простір небес — то є душа пілота,

Душа шофера — широчінь шляхів.

***

В день автомобіліста

Хочу побажати:

Хай весело шумить мотор,

Хай шлях ваш омина затор.

Хай вдала буде кожна мить,

Хай янгол на шляху хранить!