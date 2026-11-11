Действует ли до сих пор правило пяти лет для автомобильных шин

Механик с автомобильной шиной. Фото: magnific.com

Согласно распространенному правилу, автомобильные шины следует полностью менять через пять лет после изготовления даже при небольшом пробеге. Технологии постоянно совершенствуются, однако резиновые смеси по-прежнему подвержены естественному старению и воздействию окружающей среды. Эксперты объяснили реальный срок службы покрышек и перечислили основные признаки износа.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Cars Coops.

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Дата выпуска

При покупке новых шин важно обращать внимание на четырехзначный маркировочный код на боковине, который указывает неделю и год выпуска. Приобретение шин, изготовленных год назад, лишает владельца целого года их реальной эксплуатации. Продавцы часто пытаются сбыть залежавшийся товар со склада, поэтому на такие комплекты стоит требовать скидку.

Старение резиновой смеси происходит даже при хранении колес в сухом и темном помещении. Кислород и ультрафиолет постепенно разрушают химические соединения внутри материала. На поверхности появляются микроскопические трещины, которые со временем разрастаются и приводят к внезапному разрыву колеса на скорости. Эксплуатация автомобиля на недокачанных шинах и на горячем асфальте только ускоряет разрушение конструкции.

Запасное колесо в багажнике или на внешнем креплении днища также требует регулярного осмотра. Оно подвергается старению из-за перепадов температур, влаги и дорожной грязи.

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Советы производителей

Производители шин рекомендуют обязательно показывать специалистам покрышки старше пяти лет не реже одного раза в год. Период от шести до восьми лет считается зоной повышенного риска, поэтому проверку состояния проводят каждые шесть месяцев. По достижении десятилетнего возраста любую резину необходимо срочно заменить на новую.

Специалисты при осмотре ищут трещины на боковинах и в месте стыка с протектором. Также мастера проверяют внутреннюю поверхность колес на наличие скрытых повреждений.

Водители со средним годовым пробегом около 24 000 км обычно изнашивают протектор значительно раньше критического срока службы.

Ранее Новини.LIVE писали о том, когда пора покупать новые зимние шины для автомобиля. Определить точный момент поможет оценка нескольких важных параметров.

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