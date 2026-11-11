Чи досі для автомобільних шин діє правило п'яти років

Механік з покришкою для авто. Фото: magnific.com

Популярне правило закликає повністю міняти автомобільні шини через п'ять років після виготовлення навіть при невеликому пробігу. Технології постійно вдосконалюються, проте гумові суміші все одно залишаються вразливими до природного старіння та впливу навколишнього середовища. Експерти пояснили реальний термін служби покришок та навели головні ознаки зносу.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Cars Coops.

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Дата випуску

Під час купівлі нових покришок важливо звертати увагу на чотиризначний маркувальний код на боковині, який вказує тиждень та рік випуску. Придбання виготовленої рік тому гуми позбавляє власника цілого року її реальної експлуатації. Продавці часто намагаються збути залежаний товар зі складу, тому за такі комплекти варто вимагати знижку.

Старіння гумової суміші відбувається навіть у разі зберігання коліс у сухому та темному приміщенні. Оксиген і ультрафіолет поступово руйнують хімічні сполуки всередині матеріалу. На поверхні з'являються мікроскопічні тріщини, які з часом розростаються та спричиняють раптовий розрив колеса на швидкості. Експлуатація авто на не підкачаних шинах та на гарячому асфальті лише прискорює руйнування конструкції.

Запасне колесо всередині багажника або на зовнішньому кріпленні днища також вимагає регулярного огляду. Воно піддається старінню через перепади температур, вологу та дорожній бруд.

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Поради виробників

Бренди шин рекомендують обов'язково показувати фахівцям покришки старше п'яти років щонайменше раз на рік. Період від шести до восьми років вважається зоною підвищеного ризику, тому перевірку стану проводять кожні шість місяців. Після досягнення десятирічного віку будь-яку гуму необхідно терміново замінити на нову.

Фахівці під час огляду шукають тріщини на боковинах та на місці стику з протектором. Також майстри перевіряють внутрішню поверхню коліс на наявність прихованих пошкоджень.

Водії з середнім річним пробігом близько 24 000 км зазвичай зношують протектор значно раніше критичного вікового терміну.

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