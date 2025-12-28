Mazda CX-5 второго поколения: надежность и слабые места кроссовера

2020 Mazda CX-5 Фото: carscoops.com

Кроссовер Mazda CX-5 в кузове KF, дебютировавший в 2017 году, остается одним из самых популярных представителей сегмента среди подержанных автомобилей. Однако эксплуатация этой модели имеет определенные особенности, которые стоит учитывать при осмотре перед приобретением.

Прочность кузова

Лакокрасочное покрытие японского кроссовера отличается небольшой толщиной, что делает его уязвимым к механическим повреждениям. При осмотре особое внимание следует уделить капоту, передним кузовным стойкам и участку крыши над лобовым стеклом на наличие сколов от камней.

Наибольшей бдительности требуют автомобили фирменного красного цвета: эта краска сложная в подборе, поэтому некачественный ремонт в неофициальных мастерских часто оставляет заметные следы.

Системных проблем с коррозией у модели нет из-за ее относительной молодости, однако большое количество экземпляров, привезенных из США после ДТП, требует тщательной проверки качества восстановительных работ.

Выбор двигателя

Линейка двигателей SkyActiv демонстрирует высокую надежность при условии надлежащего обслуживания. Бензиновые агрегаты объемом 2 и 2,5 литра имеют высокую степень сжатия и чувствительны к качеству топлива. Среди потенциальных неисправностей встречаются трещины в пластиковых корпусах катушек зажигания и выход из строя датчиков. Топливный насос высокого давления также может быть привередливым к бензину.

Дизельные версии 2,2 литра ранних годов выпуска имели вопросы к ресурсу распределительных валов и разжижению масла топливом, поэтому такие варианты требуют более глубокой компьютерной диагностики.

Коробки передач и привод

6-ступенчатая автоматическая трансмиссия считается выносливой и прогнозируемой в работе. Ресурс агрегата можно значительно продлить, если проводить замену рабочей жидкости чаще, чем это предусмотрено сервисными книжками.

Система полного привода надежна, однако при интенсивной эксплуатации на бездорожье возможен перегрев муфты. Также стоит проверять герметичность сальников заднего дифференциала, так как утечки масла могут привести к выходу узла из строя.

Выносливость подвески

Ходовая часть кроссовера обеспечивает хорошую управляемость, но имеет несколько характерных моментов. В передней подвеске McPherson первыми могут требовать замены сайлентблоки нижних рычагов и амортизаторы. Задняя многорычажная конструкция обычно не создает проблем до значительных пробегов.

Критически важно регулярно смазывать болты регулировки развала-схождения задних колес, так как они склонны к закисанию, что впоследствии делает невозможным настройку углов без замены рычагов в сборе.

Рекомендуемая сборка

Оптимальным выбором для приобретения считается модификация с 2,5-литровым бензиновым двигателем и классическим автоматом. Такое сочетание предлагает лучший баланс между динамическими характеристиками и долговечностью основных узлов.

Версии с передним приводом проще в обслуживании, однако полноприводные варианты лучше раскрывают потенциал кроссовера.

Средние цены в Украине

2017-2018 годы выпуска: 17 500-21 500 долларов.

2019-2020 годы выпуска: 21 000-25 500 долларов.

2021-2022 годы выпуска: 25 000-30 000 долларов.

Рестайлинговые версии 2023-2024: 29 500-36 000 долларов.

Цена существенно зависит от происхождения авто (официальное или страховые аукционы США), объема двигателя и комплектации.