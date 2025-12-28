Mazda CX-5 другого покоління: надійність та слабкі місця кросовера

2020 Mazda CX-5 Фото: carscoops.com

Кросовер Mazda CX-5 у кузові KF, що дебютував у 2017 році, залишається одним із найпопулярніших представників сегмента серед вживаних автомобілів. Проте експлуатація цієї моделі має певні особливості, які варто враховувати під час огляду перед придбанням.

Міцність кузова

Лакофарбове покриття японського кросовера вирізняється невеликою товщиною, що робить його вразливим до механічних пошкоджень. Під час огляду особливу увагу слід приділити капоту, переднім кузовним стійкам та ділянці даху над лобовим склом на наявність сколів від каміння.

Найбільшої пильності потребують автомобілі фірмового червоного кольору: ця фарба складна у підборі, тому неякісний ремонт у неофіційних майстернях часто залишає помітні сліди.

Системних проблем з корозією у моделі немає через її відносну молодість, проте велика кількість екземплярів, привезених зі США після ДТП, вимагає ретельної перевірки якості відновлювальних робіт.

Вибір двигуна

Лінійка двигунів SkyActiv демонструє високу надійність за умови належного обслуговування. Бензинові агрегати об'ємом 2 та 2,5 літра мають високий ступінь стиснення та чутливі до якості пального. Серед потенційних несправностей зустрічаються тріщини в пластикових корпусах котушок запалювання та вихід із ладу датчиків. Паливна помпа високого тиску також може бути вибагливим до бензину.

Дизельні версії 2,2 літра ранніх років випуску мали питання до ресурсу розподільчих валів та розрідження оливи пальним, тому такі варіанти потребують глибшої комп'ютерної діагностики.

Коробки передач та привід

Шестиступенева автоматична трансмісія вважається витривалою та прогнозованою у роботі. Ресурс агрегату можна значно подовжити, якщо проводити заміну робочої рідини частіше, ніж це передбачено сервісними книжками.

Система повного приводу надійна, проте при інтенсивній експлуатації на бездоріжжі можливий перегрів муфти. Також варто перевіряти герметичність сальників заднього диференціала, позаяк витоки оливи можуть призвести до виходу вузла з ладу.

Витривалість підвіски

Ходова частина кросовера забезпечує гарну керованість, але має кілька характерних моментів. У передній підвісці McPherson першими можуть вимагати заміни сайлентблоки нижніх важелів та амортизатори. Задня багатоважільна конструкція зазвичай не створює проблем до значних пробігів.

Критично важливо регулярно змащувати болти регулювання розвалу-сходження задніх коліс, позаяк вони схильні до закисання, що згодом робить неможливим налаштування кутів без заміни важелів у зборі.

Рекомендована збірка

Оптимальним вибором для придбання вважається модифікація з 2,5-літровим бензиновим двигуном та класичним автоматом. Таке поєднання пропонує найкращий баланс між динамічними характеристиками та довговічністю основних вузлів.

Версії з переднім приводом є простішими в обслуговуванні, проте повнопривідні варіанти краще розкривають потенціал кросовера.

Середні ціни в Україні

2017–2018 роки випуску: 17 500–21 500 доларів.

2019–2020 роки випуску: 21 000–25 500 доларів.

2021–2022 роки випуску: 25 000–30 000 доларів.

Рестайлінгові версії 2023–2024: 29 500–36 000 доларів.

Ціна суттєво залежить від походження авто (офіційне чи страхові аукціони США), об'єму двигуна та комплектації.