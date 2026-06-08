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Главная Авто Действительно ли безопасен для автомобиля бензин с биоэтанолом

Действительно ли безопасен для автомобиля бензин с биоэтанолом

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 10:50
Действительно ли безопасен для автомобиля бензин с биоэтанолом
АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE

С 1 июля в Украине официально вводится бензин Е10, который содержит в своем составе 10% биоэтанола. Нововведение вызвало немало вопросов относительно возможного подорожания топлива и рисков для технического состояния машин. Однако специалисты призывают водителей не паниковать: функционально обновленное топливо почти ничем не отличается от привычных нефтепродуктов.

Об этом РБК-Украина рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Стоимость горючего

Переход на использование топлива с добавлением биоэтанола может спровоцировать лишь минимальное колебание ценников на автозаправочных станциях. Сейчас европейская премия на такое экологическое топливо составляет в среднем от 15 до 25 долларов на тонне. В пересчете на розничную цену для покупателей это составит примерно 50-70 копеек на одном литре.

На фоне нынешней стоимости топлива в пределах 70-75 грн подобная наценка будет практически неощутимой для кошельков владельцев авто. После полной адаптации внутреннего рынка к новым условиям эти дополнительные расходы вообще могут постепенно исчезнуть.

Безопасность двигателя

Главные опасения водителей связаны с потенциальным вредом спиртовых примесей для элементов топливной системы и мотора. Внедрение стандарта Е10 означает лишь изменение химических компонентов, необходимых для получения правильного октанового числа. Ранее с этой целью нефтеперерабатывающие заводы применяли нефтехимические составляющие, а теперь часть из них просто заменит биоэтанол.

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Какие-либо технические проблемы могут возникнуть лишь при концентрации спирта свыше 15%. Современные машины рассчитаны на смесь Е10 без всяких модификаций, а старые модели лишь в отдельных случаях потребуют минимальной настройки топливной системы.

Ранее Новини.LIVE писали, почему рано хоронить авто с двигателями внутреннего сгорания. Несмотря на прогнозы о скорой смерти традиционного топлива, отраслевые гиганты вкладывают миллиардные ресурсы в сохранение и совершенствование ДВС.

Также читайте, почему ехать на нейтральной передаче с горы является плохой идеей. Теоретически это имело бы смысл для экономии топлива, впрочем, на практике это не работает.

бензин авто топливо автомобиль топливо биоэтанол
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
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