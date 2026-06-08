Чи насправді безпечний для автомобіля бензин з біоетанолом

АЗС в Києві. Фото: Новини.LIVE

З 1 липня в Україні офіційно запроваджується бензин Е10, який містить у своєму складі 10% біоетанолу. Нововведення викликало чимало питань щодо можливого подорожчання пального та ризиків для технічного стану машин. Проте фахівці закликають водіїв не панікувати: функціонально оновлене пальне майже нічим не відрізняється від звичних нафтопродуктів.

Про це РБК-Україна розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Вартість пального

Перехід на використання пального з додаванням біоетанолу може спровокувати лише мінімальне коливання цінників на автозаправних станціях. Наразі європейська премія на таке екологічне пальне становить у середньому від 15 до 25 доларів на тонні. У перерахунку на роздрібну ціну для покупців це складе приблизно 50–70 копійок на одному літрі.

На тлі теперішньої вартості палива у межах 70–75 грн подібна націнка буде практично невідчутною для гаманців власників авто. Після повної адаптації внутрішнього ринку до нових умов ці додаткові витрати взагалі можуть поступово зникнути.

Безпека двигуна

Головні побоювання водіїв пов'язані з потенційною шкодою спиртових домішок для елементів паливної системи та мотора. Впровадження стандарту Е10 означає лише зміну хімічних компонентів, необхідних для отримання правильного октанового числа. Раніше з цією метою нафтопереробні заводи застосовували нафтохімічні складники, а тепер частину з них просто замінить біоетанол.

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Будь-які технічні проблеми можуть виникнути лише при концентрації спирту понад 15%. Сучасні машини розраховані на суміш Е10 без жодних модифікацій, а старі моделі лише в окремих випадках потребуватимуть мінімального налаштування паливної системи.

Раніше Новини.LIVE писали, чому зарано ховати авто з двигунами внутрішнього згоряння. Попри прогнози про швидку смерть традиційного палива, галузеві гіганти вкладають мільярдні ресурси у збереження та вдосконалення ДВЗ.

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