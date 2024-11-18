Четыре автомобиля, где самостоятельная замена масла становится невозможной — узнайте почему

Замена масла в BMW. Фото: bmwblog.com

Обычно для автомобилиста самостоятельно заменить в автомобиле моторное масло не является большой проблемой. Но есть некоторые модели, где эта штатная процедура оказывается слишком сложной, занимает часы и связана с частичной разборкой машины.

Об этом написал Slash Gear.

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Ford F-150

Фото: topgear.com

Владельцы сообщили, что поддон предназначенный для аккуратного сбора отработанной смазки, не установлен надлежащим образом. Масло разбрызгивается, загрязняет много деталей и даже попадает на переднее колесо.

Технический специалист Ford объяснил, что они часто обходят эту проблему, опуская грузовик прямо на ковш для слива масла. Вряд ли такая процедура возможна в домашних условиях.

Mazda MX-5 NB

Фото: caranddriver.com

Модель имеет задний привод, поэтому масляный фильтр был перемещен в очень труднодоступное место сбоку между амортизатором и впускным коллектором. Несколько владельцев признались, что получили серьезные ранения на руках в попытки добраться до фильтра самостоятельно.

Чтобы обойти эту проблему, лучше сначала снять переднее колесо и опору впускного коллектора. Не всех владельцев родстера жизнь готовила к такому.

BMW i3

Фото: caranddriver.com

Масляный фильтр расположен сзади, поэтому необходимо снимать защитную панель. Рекомендуется приподнять автомобиль домкратом или воспользоваться пандусами, чтобы открутить фильтр из маленького отверстия. Для этого может понадобиться фирменный гаечный ключ, который стоит немало вдобавок к уже дорогому фильтру. Заправка двигателя свежим маслом тоже вызывает сложности.

Fiat 500 Abarth

Фото: topspeed.com

Замена смазки в модели — сложная и длительная процедура. Среди автомобилистов даже идет дискуссия, что именно лучше в авто разобрать, чтобы быстрее заменить моторное масло.

Один владелец Fiat вспоминает на Reddit: "Во время замены масла на Abarth, я все время представлял себе некоего итальянского инженера, по имени Лука, разработавшего это авто. Как он каждую ночь смеется над людьми, пытающимися добраться до масляного фильтра".

Ранее мы писали о шести причинах высокого расхода масла в авто и как их устранить без капремонта двигателя. Также эксперты сообщили, какое масло нужно заливать в автомобили с пробегом более 100 000 км.