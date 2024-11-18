Чотири авто, де самостійна заміна оливи стає неможливою — дізнайтеся чому

Заміна оливи в BMW. Фото: bmwblog.com

Зазвичай для автомобіліста самостійно замінити в автомобілі моторну оливу не є великою проблемою. Але існують деякі моделі, де ця штатна процедура виявляється занадто складною, займає години та пов'язана з частковим розбиранням машини.

Про це написав Slash Gear.

Читайте також:

Ford F-150

Фото: topgear.com

Власники повідомили, що піддон призначений для акуратного збору відпрацьованого мастила, не встановлений належним чином. Олива розбризкується, забруднює багато деталей та навіть потрапляє на переднє колесо.

Технічний спеціаліст Ford пояснив, що вони часто обходять цю проблему, опускаючи вантажівку прямо на ківш для зливу масла. Навряд така процедура можлива в домашніх умовах.

Mazda MX-5 NB

Фото: caranddriver.com

Модель має задній привід, тому масляний фільтр було переміщено в надзвичайно важкодоступне місце збоку між амортизатором та впускним колектором. Кілька власників зізналися, що отримали досить серйозні поранення на руках у спроби дістатися до фільтра самостійно.

Щоб обійти цю проблему, краще спочатку зняти переднє колесо та опору впускного колектора. Не всіх власників родстера життя готувало до такого.

BMW i3

Фото: caranddriver.com

Масляний фільтр розташований ззаду, тому потрібно знімати захисну панель. Рекомендується підняти автомобіль домкратом або скористатися пандусами, щоб відкрутити фільтр з маленького отвору. Для цього може знадобитися фірмовий гайковий ключ, який коштує чимало на додачу до вже дорогого фільтра. Заправка двигуна свіжою оливою також викликає складнощі.

Fiat 500 Abarth

Фото: topspeed.com

Заміна мастила в моделі — складна та тривала процедура. Серед автомобілістів навіть точиться дискусія, що саме краще в авто розібрати, аби швидше замінити моторну оливу.

Один власник Fiat згадує на Reddit : "Під час заміни оливи на Abarth, я весь час уявляв собі якогось італійського інженера, на ім'я Лука, який розробив це авто. Як він щоночі сміється над людьми, які намагаються дістатися до масляного фільтра".

Раніше ми писали про шість причин високої витрати оливи в авто та як їх усунути без капремонту двигуна. Також експерти повідомили, яку оливу потрібно заливати в авто з пробігом понад 100 000 км.