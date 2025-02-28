Тяжелые времена Toyota — причины снижения надежности бренда

Subaru против Toyota. Фото: motortrend.com

Долгое лидерство Toyota в рейтингах надежности прервалось — в этом году эксперты из Consumer Reports поставили Lexus и Subaru выше. Если первый бренд, по сути, является Toyota, но в более шикарном костюме, то взлет Subaru стал неожиданностью.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Lexus надежный благодаря Toyota

Lexus — роскошное подразделение Toyota, которое имеет общие двигатели, платформы и запчасти со своим головным брендом. Это означает надежность, похожую на Camry, в пакете высокого уровня. Почему Lexus технически надежнее? Возможно, его владельцы относятся к своим автомобилям более нежно. Как бы то ни было, Lexus остается разумным выбором для покупателей, которым нужна надежность Toyota с дополнительным комфортом.

Почему поднялся Subaru

Фирменную четырехугольную схему двигателя Subaru, которая требует двух прокладок головки вместо одной, давно обвиняют в проблемах. Но компания, похоже, исправила ситуацию. Forester и Impreza получили оценки надежности "значительно выше среднего", в то время как Crosstrek, Legacy и Outback оценили "выше среднего". Секрет Subaru в том, что компания вместо радикальных изменений постепенно вносит правки и использует проверенные компоненты.

Как упала Toyota

Общий показатель надежности Toyota потянули вниз новые модели пикапов Tacoma и Tundra ("ниже среднего"). Имел проблемы и электрический кроссовер bZ4X. Впрочем, третье место Toyota не безнадежно, ведь компания все еще создает надежные автомобили, за небольшим исключением.

Ранее стало известно, на какие марки авто меньше всего жалуются водители. Также мы писали, что Toyota перезапускает модель, которую не производила почти 20 лет.