Важкі часи Toyota — причини зниження надійності бренду

Subaru проти Toyota. Фото: motortrend.com

Довге лідерство Toyota в рейтингах надійності перервалося — цього року експерти з Consumer Reports поставили Lexus та Subaru вище. Якщо перший бренд, по суті, є Toyota, але у шикарнішому костюмі, то злет Subaru став несподіванкою.

Про це написав Motor Biscuit.

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Lexus надійний завдяки Toyota

Lexus — розкішний підрозділ Toyota, який має спільні двигуни, платформи та запчастини зі своїм головним брендом. Це означає надійність, схожу на Camry, у пакеті високого рівня. Чому Lexus технічно надійніший? Можливо, його власники ставляться до своїх автомобілів ніжніше. Хай там як, Lexus залишається розумним вибором для покупців, яким потрібна надійність Toyota з додатковим комфортом.

Чому піднявся Subaru

Фірмову чотирикутну схему двигуна Subaru, яка вимагає двох прокладок головки замість однієї, давно звинувачують у проблемах. Але компанія, схоже, виправила ситуацію. Forester та Impreza отримали оцінки надійності "значно вище середнього", водночас Crosstrek, Legacy та Outback оцінили "вище середнього". Секрет Subaru у тому, що компанія замість радикальних змін поступово вносить правки та використовує перевірені компоненти.

Як впала Toyota

Загальний показник надійності Toyota потягнули вниз нові моделі пікапів Tacoma та Tundra ("нижче середнього"). Мав проблеми й електричний кросовер bZ4X. Втім, третє місце Toyota не безнадійне, адже компанія все ще створює надійні автомобілі, за невеликим винятком.

Раніше стало відомо, на які марки авто найменше скаржаться водії. Також ми писали, що Toyota перезапускає модель, яку не виробляла майже 20 років.