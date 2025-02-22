Как избежать плесени в салоне автомобиля зимой

Уборка салона. Фото: allcollectivenouns.com

Плесень в салоне автомобиля может появиться даже зимой, если из-за плохой вентиляции влага скапливается под сиденьями или в труднодоступных местах. Наличие плесени портит внешний вид, грозит неприятным запахом и негативно влияет на здоровье водителя и пассажиров.

Об этом "АвтоСвиту" рассказал начальник департамента сервиса УКРАВТО ГРУПП Александр Чаленко.

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Нужно убрать все коврики, сиденья и мелкие предметы. Промыть коврики и высушить на солнце. Следует использовать специальные средства для борьбы с плесенью. Можно также приготовить раствор уксуса и воды в равных пропорциях и распылить его на пораженные участки.

Осушить воздух

Важно уделять внимание вентиляции и проветривать автомобиль, особенно в дождливую погоду — это поможет уменьшить уровень влажности в салоне. Чтобы предотвратить повторное появление плесени, нужны осушители воздуха или специальные силикагелевые пакеты.

После уборки

После проведенной обработки салона машины не следует пренебрегать регулярной уборкой, чаще проветривать салон и контролировать уровень влаги. При борьбе с плесенью профилактические меры имеют важное значение.

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