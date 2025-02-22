Як уникнути цвілі у салоні автомобіля взимку

Чому в салоні автомобіля взимку з’являється цвіль
Цвіль у салоні автомобіля може з’явитися навіть узимку, якщо через погану вентиляцію волога накопичується під сидіннями або у важкодоступних місцях. Наявність цвілі псує зовнішній вигляд, загрожує неприємним запахом та негативно впливає на здоров’я водія та пасажирів.
Про це "АвтоСвіту" розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.
- Велике прибирання
Потрібно прибрати всі килимки, сидіння та дрібні предмети. Промити килимки та висушити на сонці. Слід використовувати спеціальні засоби для боротьби з пліснявою. Можна також приготувати розчин оцту та води в рівних пропорціях та розпорошити його на уражені ділянки.
- Осушити повітря
Важливо приділяти увагу вентиляції та провітрювати автомобіль, особливо у дощову погоду — це допоможе зменшити рівень вологості в салоні. Щоб запобігти повторній появі плісняви, потрібні осушувачі повітря або спеціальні силікагелеві пакети.
- Після прибирання
Після проведеної обробки салону машини не слід нехтувати регулярним прибиранням, частіше провітрювати салон та контролювати рівень вологи. При боротьбі з пліснявою профілактичні заходи мають важливе значення.
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