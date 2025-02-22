Як уникнути цвілі у салоні автомобіля взимку

Прибирання салону. Фото: allcollectivenouns.com

Цвіль у салоні автомобіля може з’явитися навіть узимку, якщо через погану вентиляцію волога накопичується під сидіннями або у важкодоступних місцях. Наявність цвілі псує зовнішній вигляд, загрожує неприємним запахом та негативно впливає на здоров’я водія та пасажирів.

Про це "АвтоСвіту" розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.

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Велике прибирання

Потрібно прибрати всі килимки, сидіння та дрібні предмети. Промити килимки та висушити на сонці. Слід використовувати спеціальні засоби для боротьби з пліснявою. Можна також приготувати розчин оцту та води в рівних пропорціях та розпорошити його на уражені ділянки.

Осушити повітря

Важливо приділяти увагу вентиляції та провітрювати автомобіль, особливо у дощову погоду — це допоможе зменшити рівень вологості в салоні. Щоб запобігти повторній появі плісняви, потрібні осушувачі повітря або спеціальні силікагелеві пакети.

Після прибирання

Після проведеної обробки салону машини не слід нехтувати регулярним прибиранням, частіше провітрювати салон та контролювати рівень вологи. При боротьбі з пліснявою профілактичні заходи мають важливе значення.

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