Какое место заняла Украина в рейтинге авторынков Европы 2024 года

Автосалон в Европе. Фото: Endeavour Automotive

Общий объем продаж новых автомобилей в Европе в течение 2024 года увеличился на 0,9% до 13 034 930 автомобилей, но итоги года были в странах континента довольно разными. Несмотря на рост реализации авто в Украине, наше государство заняло лишь 22 место в общеевропейском рейтинге.

Об этом написал AUTO-Consulting.

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Впереди немцы

Несмотря на сокращение рынка на 1%, Германия с огромным отрывом лидирует среди всех стран Европы по общим объемам реализации автомобилей — 2 817 331 единица.

Дилеры Великой Британии прибавили в продажах на 2,6% (1 952 718 ед.), а французы наоборот недобрали -3,2% (1 718 412 ед.), хотя это не помешало им войти в ТОП-3. Четвертую и пятую позиции заняли Италия и Испания, где реализовали по более миллиона автомобилей.

Мощная динамика продаж на 16,1% наблюдалась в Польше, где за год продали 551 568 авто, что вывело эту страну на шестое место в Европе. Еще в 2008 году украинцы занимали 7 место на континенте, но с того времени произошло очень много событий, которые отбросили отечественный авторынок далеко назад.

Украинские реалии

Сегодня Украина в общеевропейском рейтинге осталась на 22 месте, несмотря на рост рынка новых автомобилей на 9,6% (реализовано 71 316 авто). Наша страна отстает от Финляндии и Словакии, но опережает Хорватию, Словению и Люксембург.

Среди брендов на украинском рынке безоговорочным лидером является Toyota, которой отдали предпочтение 15,5% покупателей (реализовано 11 053 автомобиля). На второе место вернулась Renault (10% рынка или 7 145 авто), которой удалось потеснить Volkswagen, представленный сейчас по большей части неофициальными поставками электромобилей из Китая.

Второй год подряд удерживают позиции Skoda и BMW, а Nissan совершил самый большой прорыв и увеличил продажи сразу на 38,5% и поднялся с 10 на шестую позицию в рейтинге.

За 2024 год сильно набирали китайские производители в Украине. BYD вырос на 222%, а Zeekr - на 558%. Понятно, что за базу сравнения берутся очень скромные показатели, и по результатам прошлого года бренды продали соответственно лишь 2283 и 1008 автомобилей, но тенденция укрепляется.

Ранее мы писали, что в Украине резко изменились цены на автомобили. Также эксперты объяснили, как изменятся цены на подержанные авто в ЕС в 2025 году.