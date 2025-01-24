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Чому Україна поступилася Польщі — підсумки авторинку Європи 2024

24 січня 2025 15:40
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Яке місце посіла Україна в рейтингу авторинків Європи 2024 року
Автосалон в Європі. Фото: Endeavour Automotive
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Загальний обсяг продажів нових автомобілів в Європі протягом 2024 року збільшився на 0,9% до 13 034 930 автомобілів, але підсумки року були в країнах континенту досить різними. Попри зростання реалізації авто в Україні, наша держава посіла лише 22 місце у загальноєвропейському рейтингу.

Про це написав AUTO-Consulting.

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Попри скорочення ринку на 1%, Німеччина з величезним відривом лідирує серед усіх країн Європи за загальними обсягами реалізації автомобілів — 2 817 331 одиниця.

Дилери Великої Британії додали у продажах на 2,6% (1 952 718 од.), а французи навпаки недобрали -3,2% (1 718 412 од.), хоча це не завадило їм увійти до ТОП-3. Четверту та п’яту позиції посіли Італія та Іспанія, де реалізували по понад мільйону автомобілів.

Потужна динаміка продажів на 16,1% спостерігалася в Польщі, де за рік продали 551 568 авто, що вивело цю країну на шосте місце у Європі. Ще у 2008 році українці посідали 7 місце на континенті, але з того часу відбулося дуже багато подій, які відкинули вітчизняний авторинок далеко назад.

Українські реалії

Сьогодні Україна в загальноєвропейському рейтингу залишилася на 22 місці, попри зростання ринку нових автомобілів на 9,6% (реалізовано 71 316 авто). Наша країна відстає від Фінляндії та Словакії, але випереджає Хорватію, Словенію та Люксембург.

Серед брендів на українському ринку беззаперечним лідером є Toyota, якій віддали перевагу 15,5% покупців (реалізовано 11 053 автомобілі). На друге місце повернулася Renault (10% ринку або 7 145 авто), якій вдалося потіснити Volkswagen, представлений зараз здебільшого неофіційним постачанням електромобілів з Китаю.

Другий рік поспіль втримують позиції Skoda та BMW, а Nissan здійснив найбільший прорив та збільшив продажі одразу на 38,5% та піднявся з 10 на шосту позицію в рейтингу.

За 2024 рік сильно набирали китайські виробники в Україні. BYD зріс на 222%, а Zeekr — на 558%. Зрозуміло, що за базу порівняння беруться дуже скромні показники, й за результатами минулого року бренди продали відповідно лише 2283 та 1008 автомобілів, але тенденція зміцнюється.

Раніше ми писали, що в Україні різко змінилися ціни на автомобілі. Також експерти пояснили, як зміняться ціни на вживані авто в ЄС у 2025 році.

Німеччина рейтинг авто Україна Європа автомобіль продаж авто Toyota

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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