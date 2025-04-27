Почему не стоит мыть автомобиль вечером

Мойка авто в сумерках. Фото: fineeng.eu

Очень часто автомобиль, который помыли вечером, уже на утро выглядит хуже, чем до мытья. Дело в том, что вода, которая остается на поверхности и в скрытых местах машины до наступления темноты не успевает высохнуть полностью, что приводит к неприятным последствиям.

Об этом написал Avtopilot.

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Остаточная влага

Капли воды задерживается в стыках между деталями, под резиновыми уплотнителями окон и дверей и в дренажных отверстиях.

Влага вместе с пылью, образуют мелкие абразивные частицы, которые во время поездки утром прижимаются ветром к кузову и создают микроцарапины. Они постепенно разрушают защитный слой лакокрасочного покрытия и способствуют началу коррозии, прежде всего на кромках дверей и порогах.

Работа моющих средств

Многие автомобильные шампуни и полироли содержат компоненты, которые требуют дневного света и температуры воздуха выше +15 °C для полноценного образования защитной пленки на лакокрасочном покрытии кузова.

Вечером, еще и в прохладную погоду, средства не успевают подействовать должным образом. Вместо защиты, они могут оставить на поверхности липкий слой, который мгновенно притянет пыль и грязь. В итоге автомобиль за короткое время будет выглядеть грязнее, чем до мытья.

Правила вечернего мытья

Если мыть автомобиль вечером крайне необходимо, следует максимально уменьшить риски. Прежде всего после мойки нужно тщательно протереть кузов и стекло сухими салфетками из микрофибры, уделяя внимание каждой щели.

Стоит обработать поверхности машины водоотталкивающим спреем. Также нужно оставить двери и багажник открытыми на 20 минут, чтобы салон проветрился, а резиновые уплотнители просохли.

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